Liverpool er forberedt på å knuse klubbens overgangsrekord i jakten på Southampton-midtstopper Virgil van Dijk denne sommeren.

Det melder vanligvis svært troverdige James Pearce i Liverpool Echo tirsdag.

Liverpool kan få konkurranse fra blant andre Chelsea, Manchester City og Arsenal, som også skal være interessert å hente den tidligere Celtic-spilleren.

Van Dijk er nå Jürgen Klopps topp-prioritet når det gjelder defensive forsterkninger, men tyskeren vet at klubben må kvalifisere seg til Champions League for å være konkurransedyktig på markedet, skriver Pearce.

Dersom nederlenderen signerer for Liverpool blir han trolig også en av klubbens best betalte spillere. Southampton, som hentet van Dijk fra Celtic for 13 millioner pund i 2015, skal være forberedt på å slippe midtstopperen i sommer.

VIL FORSTERKE: Jürgen Klopp skal ha Virgil van Dijk øverst på sin ønskeliste.

Van Dijk, som er verdsatt til 50 millioner pund, har vært satt ut av spill med en skade siden januar.

Blar Liverpool opp 50 millioner pund (snaut 550 millioner kroner) for 25-åringen, blir han klubbens dyreste spiller noensinne. Kjøpet av Andy Carroll for 35 millioner pund i 2011 er foreløpig rekord.

I forkant av tirsdagens møte med Chelsea, sa Southampton-manager Claude Puel følgende om et mulig Van Dijk-salg:

- Jeg kan ikke hindre at avisene spekulerer om ham. Det er alltid det samme, men van Dijk har en lang kontrakt med Southampton og er vår kaptein. Han er veldig viktig for oss, og jeg ønsker å ha ham neste sesong.

