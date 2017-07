Hevder Manchester City er under overvåkning av UEFA

Den engelske storklubbens pengebruk skal ha vekket interessen til Det europeiske fotballforbundet.

Den engelske avisen Telegraph skriver at Manchester Citys pengebruk i sommer har sørget for at klubben på nytt er satt på UEFAs økonomiske overvåkningsliste.

For tre år siden ble City, sammen med PSG straffet for brudd på «Financial Fair Play» (FFP), og nå er altså klubben på nytt under oppsyn, skriver Telegraph.

City har så langt denne sommeren hentet stjernespillerne Bernardo Silva (Monaco), Ederson Moraes (Benfica), Kyle Walker (Tottenham), Danilo (Real Madrid), og Benjamin Mendy (Monaco). I tillegg har unggutten Douglas Luiz blitt kjøpt fra Vasco Da Gama.

Selv om ikke alle prisene er offentliggjort, regner The Guardian med at City har brukt nesten 220 millioner pund, eller omtrent 2,2 milliarder kroner så langt denne sommeren.

Det har altså fått UEFA til å på nytt fatte interesse for klubbens pengebruk.

I tillegg til at klubben allerede har brukt en stor haug med penger, kobles Manchester-klubben fortsatt til stjernespillere som Alexis Sanchez og Kylian Mbappé.

STJERNEKJØP: Kyle Walker er blant stjernespillerne Manchester City har kjøpt denne sommeren.

Neymar-jakt



Også PSG har blitt nevnt i forbindelse med FFP denne sommeren, da klubben ryktes å ønske å kjøpe Barcelona-stjernen Neymar.

Barcelona har vært krystallklare på at de ikke ønsker å forhandle om den brasilianske stjernespilleren, og dermed må Paris-klubben ut med utkjøpsklausulen på 222 millioner euro, eller omtrent to milliarder kroner.

- De må betale utkjøpsklausulen i sin helhet. Hvert eneste øre. Vi ønsker at Neymar blir, men klausulen er som den er. Ønsker han å dra, så kan han det om de betaler, sier Barcelona-president Josep Maria Bartomeu til ESPN.

- Noe har gått veldig galt

Tidligere i sommer tok Daily Mail-spaltisten et oppgjør med pengebruken i Premier League.

Holt peker på at én ting er at prisene øker som følge av normal inflasjon, men at den pengebruken som foregår i Premier League er noe helt annet.

- Fredag ettermiddag, da Manchester City betalte Spurs 54 millioner pund (565 millioner kroner) for Kyle Walker, kom øyeblikket der man innså at noe har gått veldig galt, skriver Holt.

- Det var øyeblikket der vi alle skjønte at Premier League har gått fra forstanden, fortsetter han.

Holt bruker kjøpet av Kyle Walker som et eksempel, men kritiserer altså den generelle pengebruken i den engelske toppdivisjonen.