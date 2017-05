Hevder Manchester United har pekt seg ut tre overgangsmål

ANNONSE

Manchester United spås et aktivt overgangsvindu denne sommeren, der det er varslet at laget ønsker å forsterke flere posisjoner.

Ifølge den engelske avisen Independent skal det i første omgang være snakk om tre spillere som skiller seg ut som Manchester Uniteds klare mål på overgangsmarkedet.

Etter seieren i Europa League-finalen fortalte manager José Mourinho at han hadde gitt beskjed til ledelsen om hvilke spillere han ønsket seg allerede for to måneder siden.

- Nå er det opp til han (Ed Woodward) og folkene han jobber med. Jeg bare venter nå, uttalte Mourinho ifølge Independent.

Griezmann-sagaen



Det er ingen overraskelse at franske Antoine Griezmann topper listen. Atlético Madrid-stjernen har vært glimrende i flere sesonger nå, og har den siste tiden også flørtet med muligheten for en overgang.

Fredag la dog franskmannen ut en melding på Twitter der han skrev at den siste tids rykter var ubegrunnet, og at han fortsatt er en «colchonero», altså en Atlético-spiller. Griezmann skriver videre at hans fremtid vil bli bestemt etter et møte med hans sportslige rådgiver.

Toutes les rumeurs sont infondées, je suis toujours Colchonero. Mon orientation sera etablie apres discussion avec mon Conseiller Sportif — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 26. mai 2017

Tidligere har det blitt rapportert i internasjonale medier at Griezmann og Manchester United allerede var enige om de personlige betingelsene i en avtale, og at det handlet om at de to klubbene skulle bli enige.

Griezmann og hans Atlético endte tredjeplass i den spanske ligaen, mens det ble tap mot Real Madrid i semifinalene i Champions League. Manchester United endte på sin side på sjetteplass i Premier League, men sikret seg spill i neste års Champions League ved å vinne Europa League-finalen mot Ajax.

Ifølge Independent har Griezmann en utkjøpsklausul på 100 millioner euro, eller i underkant av 950 millioner kroner.

Jakter Torino-spiss

Independent skriver videre at José Mourinho og Manchester United ønsker å hente Torinos Andrea Belotti for å fylle spissplassen foran Griezmann.

Torino-spissen har hatt en strålende sesong i Serie A, og har levert 25 mål for et Torino-lag som i skrivende stund ligger på 9.-plass i serien. Belotti har også notert seg for fem målgivende pasninger i løpet av Serie A-sesongen.

Også Belotti forventes å være en kostbar mann. Det er ikke lenge siden spissen skrev under på en ny kontrakt med klubben, og da også godtok å få en prislapp på 100 millioner euro festet på seg. Ifølge Independent er sjansen 50/50 for om Belotti blir Manchester United-spiller.

Gammel kjenning

Den siste spilleren som hevdes å være blant Manchester Uniteds tre utvalgte er Michael Keane. Keane har fortid i Manchester United-akademiet, men forlot klubben under Louis van Gaals ledelse.

Keane signerte i stedet for Burnley, og har denne sesongen imponert stort for Sean Dyches Burnley. Det har fått ryktene om en Manchester United-retur til å blusse opp.

I et intervju med storavisen The Times i slutten av april uttalte Keane at han ikke kom til å ta noen avgjørelser før etter sesongen var over, noe den nå er. Han var også klar på at han ikke lot seg påvirke av United-ryktene.

Ifølge Independent regnes kjøpet av Keane som mer sansynelig, sammenlignet med mulighetene for å sikre seg Belotti.

Keane skal også ha fortalt venner og nære at Manchester United er den mest trolige destinasjonen.

Vil forsterke midtbanen

I tillegg til de tre utpekte i Griezmann, Belotti og Keane, skriver Independent at Mourinho også ønsker å forsterke midtbanen. Sist sommer ble Paul Pogba hentet for en rekordsum, men det er trolig ikke nok for Manchester United.

Avisen nevner både PSGs Blaise Matuidi og Monacos Tiemoue Bakayoko, men peker på at sistnevnte trolig ender i Chelsea.