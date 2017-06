Hevder Manchester United sikter seg inn på Lukaku

ANNONSE

Independent skriver at Manchester United vil forsøke å signere Romelu Lukaku, da det ikke ble noe av Antoine Griezmann-kjøpet. Avisen skriver at Lukaku er priset til 80 millioner pund, eller omtrent 870 millioner kroner.

Chelsea har lenge blitt hevdet å være interesserte i Lukaku, og nå skal altså Manchester United også være klare for å kaste seg inn i kampen om Everton-spilleren.

Lukaku scoret 25 mål på 37 kamper for Everton denne sesongen, kun slått av Tottenhams Harry Kane i kampen om tittelen som toppscorer i Premier League.

Independent skriver videre at Manchester United også er interesserte i Torinos Andrea Belotti og Real Madrids Alvaro Morata. Sistnevnte sies dog å være nær en overgang til AC Milan. Belotti på sin side har en utkjøpsklausul på 100 millioner euro, eller omtrent 950 millioner kroner.

Ingen Griezmann

Ryktene om at Manchester United ville kjøpe Atléticos Antoine Griezmann har strømmet på det siste året, men nylig tok saken en ny vending da den spanske toppklubbens anke til Idrettens voldgiftsrett, CAS, ble forkastet.

Dermed kan ikke Atlético signere nye spillere før 1. januar 2018, noe som igjen har gjort at klubben ble mindre interessert i å kvitte seg med spillere nå i sommer.

Independent skriver at det var Griezmann selv som ringte Manchester United for å varsle om at han kom til å bli i Atlético.

Ønsker stjernesignering

Ifølge Independent er det viktig for Manchester United å dra en stjernesignering ut av hatten i sommerens overgangsvindu, og at Lukaku kan bli nettopp den signeringen.

I tillegg skal Robert Lewandowski og Kylian Mbappé ha blitt nevnt som mulige kjøp, men Independent skriver at de virker betydelig vanskeligere å få kjøpt.

Sist sommer stod José Mourinho og hans Manchester United for en rekke stjernesigneringer da spillere som Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan kom inn portene på Old Trafford.