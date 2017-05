Hevder Manchester United vurderer Jan Oblak som De Gea-erstatter

ANNONSE

Manchester Uniteds stjernekeeper har over flere sesonger vært blant lagets viktigste spillere. Slik sørger for å vekke interesse hos andre klubber, og spesielt Real Madrid hevdes å være interesserte i den spanske keeperyndlingen.

United-manager José Mourinho skal ifølge Independent ha tatt en prat med De Gea, og gjort det klart at han ønsker å satse videre på han som Manchester Uniteds førstevalg i mål.

Likevel åpnes det for at De Gea kan komme til å vende tilbake til spansk fotball.

Derfor har Manchester United startet arbeidet med å finne en potensiell erstatter for De Gea, om det skulle ende med at keeperen blir solgt. Ifølge Independent seiler Atlético Madrids Jan Oblak opp som den mest attraktive kandidaten for Manchester-klubben. Sloveneren har imponert på keeperplass for den spanske toppklubben de siste sesongene, og skal ifølge avisen ha en utkjøpsklausul på 100 millioner euro, eller omtrent 950 millioner kroner.

Independent skriver videre at Manchester City-keeper Joe Hart, som for tiden er lånt bort til Torino, har blitt nevnt som et alternativ. Dessuten har Inters Samir Handanovic og AC Milans Gianluigi Donnarumma blitt nevnt som mulige målvakter om De Gea skulle komme til å forlate Manchester United.

Men akkurat nå er det altså Oblak som er den mest aktuelle kandidaten, om man skal tro Independent.