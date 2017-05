Hevder Mourinho infører strenge regler for Manchester United-spillerne

ANNONSE

Den engelske avisen Independent skriver at José Mourinho har sett seg lei på at spillerne bruker for mye tid på sosiale medier som Snapchat, Twitter, Facebook og Instagram.

Mourinho skal ifølge avisen være spesielt misfornøyd med informasjonsflyten som kommer gjennom spillernes kontoer på sosiale medier, og ønsker nå å stramme inn hva spillerne får lov til å dele med sine følgere.

I tillegg til å ønske fullt fokus inn mot kampdagene, er portugiseren også opptatt at det ikke skal lekkes informasjon fra lagets treninger gjennom bilder på sosiale medier.

Det har også vært et tema et noen av spillernes innlegg i sosiale medier har vært med på å skade klubbens omdømme.

Et eksempel som trekkes frem av Independent, er da Luke Shaw trente seg opp etter langtidsskaden som holdt backen ute av spill i lang tid. Shaw la ut et bilde av seg selv der han trente hjemme for å komme seg i form igjen etter skaden.

Ifølge Independent skal dette ha gjort Mourinho rasende.

Manchester United-manageren mente at bildet av Shaw som trente hjemme, satte klubben i dårlig lys ved at Manchester United ikke gjorde nok for å få spilleren tilbake i kampform.

Nå tar altså Mourinho grep, og har ifølge avisen gitt spillerne klar beskjed om at de ikke får lov til å dele bilder fra treninger innen de 48 timene før kamp.

Det skal være spesielt viktig for Mourinho at det ikke blir delt bilder fra lagbussen på vei til kamp.

Trolig ønsker ikke manageren at det skal komme ut informasjon om spillertroppen før den endelige lagoppstillingen blir offentliggjort.

Mourinho og Manchester United er fortsatt med i kampen om å sikre en topp fire-plassering i Premier League. Liverpool og Manchester City ligger på plassene foran Mourinhos menn i serien, med Arsenal jagende på plassen bak.

Ticking over on my weekend off 🏋👍🏻 Et innlegg delt av Luke Shaw (@lukeshaw23) søndag 13. Nov.. 2016 PST

Very happy for our first trophy together! 🏆🏅Ready for more, United we make it! 🙏🏾👊🏾 @manchesterunited #mufc #eflcup #NeverFollow Et innlegg delt av Paul Labile Pogba (@paulpogba) søndag 26. Feb.. 2017 PST

a King recognizes a King #juancarlos Et innlegg delt av IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) mandag 20. Mars. 2017 PDT

Good Vibes ✌🏾😆 Preparing For The Game Tomorrow 💪🏾#manchesterunited #adidas #mufc Et innlegg delt av Jesse Lingard (@jesselingard) lørdag 22. April. 2017 PDT

Happy birthday and I hope you have enjoyed the cake in your face 😆😆 @juanmatagarcia Et innlegg delt av Ander Herrera (@anderherrera) fredag 28. April. 2017 PDT