Hevder rasende Conte ga spillerne en real skyllebøtte

Chelsea-manageren var lite imponert over det pinlige 0-3-tapet mot Roma.

Antonio Conte skal ha vært rasende etter at Chelsea gikk på en kjempesmell på bortebane mot Roma i Champions League tirsdag. Selv om italienerne har hatt en forholdsvis god sesongstart i Serie A, var det lite som tilsa at kampen ville ende 3-0.

Likevel sørget Stephan El Shaarawy og Diego Perotti for at den gjorde nettopp det.

Etter kampen skal Conte ha levert en tordentale av kraftigste sort i Chelsea-garderoben.

Ifølge den britiske avisen Telegraph skal nesten ingen spillere ha unnsluppet Contes dårlige humør. Til og med brasilianske Kenedy, som var en ubrukt innbytter i kampen, fikk høre det av den italienske Chelsea-sjefen. Ifølge Telegraph skal Conte ha vært irritert på Kenedy for å ha gjespet under et lagmøte.

Avisen skriver videre at David Luiz fikk en reprimande for måten han reagerte på da han ble byttet ut i det første oppgjøret mellom de to lagene. Forsvarsspilleren ble byttet ut etter en knapp times spill, og var tydelig misfornøyd da han forlot banen på Stamford Bridge.

Conte tok også for seg hele laget, og klaget over at de ikke tok nok ansvar ute på banen i andreomgangen i Roma. For selv om Roma gikk til pause med en 2-0 ledelse på tirsdag, var spillet i de første 45 minuttene langt jevnere enn det resultatet skulle tilsi. I den andre omgangen ble oppgjøret langt mer dominert av Roma, til tross for at det var gjestene fra London som måtte jage scoringer.

Telegraph skriver videre at Charly Musonda skal ha fått en smekk over fingrene for å klage på Instagram over lite spilletid. I tillegg skal forsvarsspillerne ha fått en ekstra runde med kjeft for det skuffende forsvarsspillet mot Roma. Spesielt i den andre omgangen kunne italienerne gjort resultatet langt styggere for Chelseas del.

Avisen skriver til slutt at Conte skal ha vært krystallklar på at han ikke fryktet å få sparken som Chelsea-sjef. Klubbeier Roman Abramovitsj har som kjent en lang historie med managersparkinger å se tilbake, men det skal ifølge Telegraph ikke ha bekymret Conte. For øvrig skriver spanske Marca fredag at nettopp Abramovitsj skal ha bestemt seg for å sparke Conte fra jobben som Chelsea-manager.

Mest sett siste uken