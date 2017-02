Hevder Real Madrid planlegger De Gea-kjøp

ANNONSE

Manchester Uniteds suverene førstevalg på keeperplass, David De Gea, kobles støtt og stadig til andre toppklubber.

Spesielt Real Madrid nevnes hyppig, og nå skriver altså den spanske avisen Marca at Madrid-klubben planlegger å sikre seg United-keeperen i sommer.

Independent siterer Marca på at De Gea skal ha en utkjøpsklausul på 65 millioner euro, eller i underkant av 600 millioner kroner, og at klubben er forberedt på å oppfylle dette kravet.

Les også: Berge: - Dette var en mulighet jeg måtte ta

Ville ikke diskutere fremtiden



For å gjøre vondt verre for Manchester United-supportere, skriver Independent at hovedpersonen selv ikke ville snakke om egen fremtid da han nylig ble intervjuet av den spanske avisen AS.

- Ingen vet hva som skjer i fremtiden. Fremtiden er fremtiden. Jeg trives veldig godt her, og det er en bra klubb. Fotball er populært her i England, siteres De Gea på av Independent.

PÅ JAKT: Real Madrids klubbpresident, Florentino Perez, hevdes å være pådriver bak jakten på David De Gea.

- Jeg kommer ikke til å snakke om Real Madrid. Jeg kommer ikke til å prate om det temaet nå. Jeg må bare fokusere på min egen klubb, siteres han videre på.

Independent skriver at De Geas kontrakt med Manchester United varer frem til 2019, og at Manchester-klubben ikke har noen planer om å gi slipp på publikumsfavoritten.

Les også: Suárez mister cupfinalen

Zidane fornøyd med Navas

Avisen skriver videre at De Gea skal være klar over interessen fra Real madrid og arbeidet med å hente han tilbake til spansk fotball.

Drivkraften bak arbeidet med hente De Gea tilbake til Spania skal, ifølge Marca, være Real Madrids klubbpresident, Florentino Perez. Real Madrid-manager Zinedine Zidane hevdes å være godt fornøyd med klubbens nåværende førstevalg, Keylor Navas, men at det altså ikke hindrer Perez fra å jobbe videre med «operasjon De Gea».

Om det ikke skulle gå i orden med en avtale for De Gea, nevnes AC Milans brennhete supertalent, Gianluigi Donnarumma, som en annen mulig signering.

Se høydepunktene fra Barcelona - Atlético Madrid:

Juventus med enkel tomålsseier: