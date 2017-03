Hevder Sánchez kan være tapt for Arsenal

ANNONSE

Arsenal kjemper desperat for å beholde Alexis Sánchez, men han glipper sannsynligvis. Lørdag spiller chileneren en meget vrien bortekamp mot Liverpool.

Mye taler for at Sánchez forlater klubben til sommeren. Det vil gi Arsenal inntekter ved et salg et år før kontrakten hans går ut.

Sanchez tjener cirka 1,4 millioner kroner i uka, men han skal ifølge avisen Daily Mail kreve det dobbelte for å forlenge avtalen.

Ifølge den italienske avisen Corriere dello Sport skal Juventus ha lagt inn et bud på 280 millioner kroner for Sánchez.

Chileneren vil ha bedre betalt, men også spille på et lag som kan vinne mesterligaen og nasjonale titler. Det har vært lite av begge deler i Arsenal.

Tungt

Liverpool er i meget svak form og har tapt elleve av 15 mulige poeng på sine fem siste ligakamper.

Blir det et nytt tap lørdag, kan Liverpool falle helt ned på sjetteplass. Manager Jürgen Klopp så et svakt lag mot Leicester mandag (1-3-tap borte).

- Dårlig start, dårlig midtveis og dårlig avslutning, var hans optimistiske oppsummering av kampen.

King mot Chelsea

Chelsea leder soleklart og suser trolig mot ligagull. Lørdag skal Joshua King jage scoring på Stamford Bridge.

Det blir ikke lett. Chelsea slipper bare inn 0,61 mål i snitt hjemme Premier League denne sesongen.

Slik spilles kampene i serierunden:

Lørdag (16.00): Manchester U. – Bournemouth 13.30, Leicester – Hull, Stoke – Middlesbrough, Swansea – Burnley, Watford – Southampton, West Bromwich – Crystal Palace, Liverpool – Arsenal 18.30.

Søndag: Tottenham – Everton 14.30, Sunderland – Manchester C. 17.00.

Mandag: West Ham – Chelsea 21.00.

(©NTB)