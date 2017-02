Hevder Sturridge forlater Liverpool i sommer

ANNONSE

LA MANGA (Nettavisen): Daniel Sturridge har stått over begge Liverpools treningsøkter på La Manga på grunn av sykdom.

Liverpool Echo-journalist James Pearce tror stjernespissens fravær kan bli et vanlig syn i nær framtid.

TROR STURRIDGE DRAR: James Pearce føler seg trygg på at Daniel Sturridge forlater Liverpool til sommeren.

- Passer ikke under Klopp

Pearce følger Liverpool tett og har liten tro på at Sturidge blir å se i rødt neste sesong sesong.

- Det er kommet til et punkt nå der det er til alles beste at han reiser til en ny utfordring. Han er helt klart frusterert over ikke å spille hver uke. Jeg ville blitt veldig overrasket hvis han blir værende, med mindre han kan kjempe seg inn på laget og score målene som sender Liverpool til Champions League, sier Pearce.

Nettavisen møter Liverpool Echo-journalisten utenfor den stengte Liverpool-treningen på La Manga torsdag.

Pearce mener det faktum at Klopp ikke bruker Sturridge mot topplagene, er den klareste indikatoren på at spissen ikke har en framtid på Anfield.

- Han ble verken brukt mot Chelsea eller Tottenham. Liverpool har sett best ut denne sesongen når de har hatt Coutinho, Firmino og Mané på topp. Sturridge har slitt med å overbevise Klopp om at han kan kreve en fast plass. Hvis situasjonen ikke forandrer seg, blir jeg veldig overrasket om Sturridge er fornøyd med å gå inn i en ny sesong som denne, sier Pearce.

Liverpool Echo-journalisten mener West Ham bør være en aktuell klubb for Sturridge til sommeren, men tror også større klubber kan slenge seg på.

- Er det først og fremst spillestilen hans som ikke passer under Jürgen Klopp?

- Ja, jeg tror det er den store greia. Sturridge er en av de beste avslutterne i Premier League, men Klopp krever så mye mer av sin midtspiss enn at han skal avslutte. Derfor liker han Firmino så godt, fordi han er brennpunktet i Liverpools angrep. Han er teknisk begavet, men jobber også knallhardt. Med Klopps press-mentalitet, feiler det totalt hvis spissen ikke gjør jobben. Det har ikke noe med holdning eller talent å gjøre - han ser bare ikke ut til å passe inn under det Klopp ser etter i en spiss.

Stenger treningene: - Synd

I motsetning til da Jürgen Klopp tok med seg Borussia Dortmund til La Manga, har tyskeren denne gangen valgt å stenge treningene. Det eneste glimtet fansen får av sine helter, er når de sykler til og fra trening.

- Det er Klopp sin avgjørelse. Det er likt slik det ser ut på Melwood, der han liker å ha ha et forheng som henger rundt hele, fordi de har hatt problemer med at folk står oppå søppelkasser for å se over og slike ting, sier Pearce.

Journalisten mener likevel det er trist at de få som ønsker å få med seg Liverpool-treningene, ikke får muligheten.

- Det er synd, for det er jo ikke sånn at det er hundrevis av fans her. I morges var det maks 20 personer som ville se på, men Klopp vil nok holde arbeidet han gjør med spillerne relativt hemmelig.