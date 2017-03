Hevder Tianjin Quanjian takket nei til Fellaini

ANNONSE

Overgangsvinduet i kinesisk fotball stengte nylig, men likevel svirrer ryktene videre.

Nå røper tidligere toppspiller og nåværende manager for Tianjin Quanjian, Fabio Cannavaro, at han ble tilbudt Manchester Uniteds Marouane Fellaini.

- Takket nei



Den belgiske landslagsspilleren har vært en kontroversiell mann på Uniteds midtbane, og skal i følge Cannavaro ha vært aktuell for en overgang til kinesisk fotball.

Tilbudet om Manchester United-spilleren ble dog avslått, ifølge Cannavaro.

- Han ble tilbudt til meg, men jeg sa til agenten hans at jeg var på jakt etter en annen profil, sier Cannavaro ifølge Daily Mail.

Jakter Lukaku



Samtidig røper Cannavaro at han har sett seg ut en annen Premier League-profil.

Evertons Romelu Lukaku er høyt oppe på listen over spillere den italienske manageren ønsker å hente til klubben.

- Lukaku kan være perfekt for kinesisk fotball. Bare se på Oscar. Han er 25 år og byttet ut Chelsea for Shanghai SIPG. Hvorfor? Fordi fotball er fotball. Alle spillere ønsker å spille for klubben som vinner, sier Cannavaro og sikter til at Chelsea solgte Oscar til kinesisk fotball for en klekkelig sum.

- Problemet er Everton. De vil virkelig ikke la han gå, sier Tianjin Quanjian-manageren.

I KINA: Fabio Cannavaro er for tiden manager for Tianjin Quanjian.

Hentet stjerner



Nevnte Oscar ble den virkelig store overgangen i vinterens overgangsvindu i kinesisk fotball. Brasil-stjernen kostet ifølge BBC 60 millioner pund, mens The Guardian hevder at prisen var 60 millioner euro da Brasil-stjernen ble hentet til Shanghai SIPG. Dermed kan man regne med at spilleren kostet mellom 550 og 650 millioner kroner.

Tianjin Quanjian på sin side, har hentet stjerner som brasilianske Alexandre Pato og belgiske Axel Witsel.

I tillegg har mindre kjente navn som Júniar Moraes og Kwon Kyung-won blitt hentet fra henholdsvis Dynamo Kiev og Al-Ahli.

En annen overgang som skapte overskrifter, var Carlos Tevez' overgang fra Boca Juniors til Shanghai Shenua, en overgang som skal ha gjort han til verdens best betalte spiller.

