Hevder Tinder kan bli ny Manchester United-sponsor

Den populære dating-appen ser ut til å teste ut nye veier å markedsføre seg på.

Manchester United og Tinder er ifølge den engelske avisen Daily Mail i samtaler om å inngå en sponsoravtale. Ifølge Avisen skal avtalen ha en ramme på 12 millioner pund, eller omtrent 125 millioner kroner.

Til gjengjeld for den pengesummen, vil Tinder sikres en plass på den venstre overarmen på Manchester Uniteds drakter. På den høyre siden er Premier League-logoen.

Ni Premier League-klubber har allerede inngått sponsoravtaler med draktreklame på den venstre overarmen, og ifølge Daily Mail kan altså Manchester United bli den sjette.

Tinder er blant verdens mest populære apper, og skal ha blitt lastet ned over 500.000 ganger i Norge. Appen lar brukerne sveipe gjennom andre profiler, for så å sette personer som liker hverandre i kontakt.

VENSTRE OVERARM: På den venstre overarmen kan Tinder-logoen komme til å dukke opp.

For brukerne er appen en rask måte å kunne bli bedre kjent med folk man ser ut til å like. For å komme i kontakt med en jente eller gutt, må hun eller han ha likt ditt bildet, og du har fått en «match».

Appen har fått mye omtale og kritikk i både norske ut utenlandsk media, og beskrives gjerne som en sex-app. Årsaken ligger i at appen gir brukerne muligheten til å dømme etter utseendet. Liker du det du ser, sveiper du til høyre. Er en ikke interessert, sveipes det til venstre. Om den samme personen liker deg tilbake, kan dere begynne å konversere.

Daily Mail har vært i kontakt med Manchester United, men en talsperson nektet å uttale seg om saken.

Avisen skriver videre at avtalen også kan åpne for å la supportere og spillerne komme i kontakt på nye måter, og peker på at Serie A-klubben Napoli har hatt et lignende samarbeid. Der fikk spissen Arkadiusz Milik en egen profil, og mulighet til å plukke ut de svarene han likte best, for så å tilby supporterne en mulighet til å møte han ansikt til ansikt.