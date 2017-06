ANNONSE

Manchester United vil gjøre et forsøk på å hente Real Madrid-forsvareren Raphael Varane til Old Trafford, melder Sky Sports på fredag.

24-åringen har sjansen til å vinne sin tredje Champions League-tittel på lørdag, når Real Madrid møter Juventus i Cardiff, og vil i så fall bli den yngste forsvarsspilleren i Champions League-historien som klarer det.

Hentet Varane til Real

Det får opp interessen hos Manchester United-manager José Mourinho, som selv hentet franskmannen til Real Madrid i 2011 og trente ham i to år før Mourinho forlot den spanske hovedstaden i 2013.

Kilder nær Sky Sports hevder at United vil forsøke å hente Varane denne sommeren, og tv-kanalen spekulerer i et realt stjernebytte mellom de to storklubbene.

Takket nei til 60 millioner pund

Tidligere denne uken meldte nemlig samme kanal at Real Madrid hadde tilbudt Manchester United 60 millioner pund for keeper David de Gea, men at engelskmennene takket nei for pengene.

Derfor, mener Sky Sports, vil et United-bud på Varane antakelig inkludere en bytteavtale som sender de Gea motsatt vei.

Ifølge Sky Sports skal Manchester United også være interessert i Real Madrids Alvaro Morata, men rapporter på fredag sier at angriperen er nær en avtale med AC Milan.