Hevder Watford-Success ble arrestert etter krangel med prostituerte

Den britiske tabloidavisen Daily Mail skriver at Isaac Success havnet i bråk med fire prostituerte etter å ha krevd å få tilbake pengene sine. En representant for Success avviser anklagene på det sterkeste.

Watford-spiller Isaac Success skal ifølge Daily Mail ha blitt arrestert i midten av september etter en krangel med fire prostituerte.

Den engelske tabloidavisen skriver at Success betalte hver av de fire kvinnene 500 pund, eller omtrent 5200 kroner, for å feste med han på et hotellrom i luksushotellet Sopwell House Hotel.

Ifølge The Sun skal den 21 år gamle Watford-spilleren ha fått beskjed av kvinnene om at de ønsket å dra etter halvannen time. Avisen, som har et frynsete rykte, skriver videre at dette skal ha gjort Success forbannet, og at politiet ble tilkalt etter at det brøt ut bråk mellom Success og kvinnene.

Watford-profilen skal ifølge The Sun ha blitt pågrepet i hotell-lobbyen senere samme kveld.

- Han beskyldte oss for svindel, og ba om å få tilbake pengene sine. Det var skremmende. Han betalte hver av oss 500 pund for å feste med han, og vi kledde av oss så fort vi fikk pengene inn på konto, sier Alexis Domerge, som var én av de fire kvinnene, ifølge The Sun.

En representant for Success avviser anklagene på det sterkeste, skriver Daily Mail.

En talsperson for politiet i Hertfordshire bekrefter overfor Daily Mail at de etterforsker beskyldningene om et overfall som skal ha skjedd tidlig om morgenen 11. september. Avisen skriver videre at Success skal ha innrømmet overfor politiet at han hadde betalt for sex.

Success ankom Watford sommeren 2016 da han ble kjøpt fra spanske Granada for 12,5 millioner pund. Så langt denne sesongen er han ute i kulden hos manager Marco Silva, og har ikke fått starte en eneste av lagets sju kamper så langt i Premier League.

Watford har for øvrig hatt en god start på sesongen, og ligger på åttendeplass, på plassen bak Liverpool.

