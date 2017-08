Hevder Zlatan er klar for sjokkretur

Avslører comeback-planen til Zlatan Ibrahimovic (35).

Den svenske fotballstjernen har vært på sidelinjen siden han pådro seg en stygg kneskade i mai. Det har blitt spekulert i at Ibrahimovic ikke ville kunne spille fotball igjen før neste år som følge av skaden.

Nå melder imidlertid The Sun at 35-åringen er i ferd med å sjokkere både leger og fans. Avisen skriver at Zlatan har fortalt venner at kneskaden nå har helet.

Ifølge flere engelske medier, er det ventet at svensken kommer til å signere en ny kontrakt med Manchester United i løpet av kort tid, og nå kan Ibrahimovic være tilgjengelig for spill allerede mot Tottenham 28. oktober.

Frem til det skal planen hans være å fortsette opptreningen på Uniteds treningsanlegg på Carrington.

Drømmestart for United

Inntil videre ser det ut til at Manchester United og Jose Mourinho klarer seg fint uten svensken.

De rødkledde fra Manchester har fått en drømmestart på årets Premier League-sesong.

Med 4-0-seiere mot både West Ham og Swansea topper laget nå tabellen etter to kamper. United får besøk av Leicester på Old Trafford i neste kamp førstkommende lørdag.

Lukaku toppscorer

Hvis Ibrahimovic returnerer til Manchester United må han også vente seg langt tøffere konkurranse om en plass på laget.

Tidligere i sommer hentet klubben Romelu Lukaku fra Everton og den storvokste belgieren har så langt vært en suksess i United-trøya.

Etter de to første ligakampene er Lukaku toppscorer med tre mål.

Which knee? @azsportswear #azbyzlatan Et innlegg delt av IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) søndag 20. Aug.. 2017 PDT