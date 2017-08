Huddersfields drømmestart fortsetter

Aaron Mooy ble den store helten da Newcastle ble slått søndag.

HUDDERSFIELD - NEWCASTLE 1-0:

Nyopprykkede Huddersfield har fått en drømmestart på årets Premier League-sesong. Forrige helg ble Crystal Palace feid av banen med 3-0, og søndag var det Newcastle sin tur til å få unngjelde.

Australske Aaron Mooy satte inn kampens eneste mål tidlig i andre omgang og sørget dermed for at Huddersfield drømmestart på Premier League-sesongen fortsetter.

Seks poeng etter to kamper er det kun Manchester United og West Bromwich som i skrivende stund kan skilt med.

Nære på for Ritchie

Sett bort fra et farlig Newcastle-angrep i kampens åpningsminutt, var det Huddersfield som var best i åpningskvarteret på John Smith's Stadium søndag.

Hjemmelaget slet imidlertid med å spille seg fram til de helt store sjansene, og det var et skudd fra distanse som først satte Newcastle-keeper Rob Elliot på prøve. Et svakt klareringsforsøk fra Christian Atsu endte hos Tom Ince, som rappet til fra 20 meter - rett på Elliot.

I motsatt ende var det Matt Ritchie som var farlig frampå. Skotten kombinerte med Ayoze Perez og avsluttet med høyrefoten. Ballen var på vei helt borti kroken i lengste hjørne, men danske Jonas Lössl fistet ballen til corner.

Mooy-perle

Fem minutter ut i andre omgang skulle hjemmefansen få noe å juble for. Midtbanesjef Aaron Mooy fintet skudd, spilte vegg med Elias Kachunga og curlet balle opp i det lengste hjørnet - utagbart for Elliot.

Midtveis i omgangen spilte gjestene seg fram til en god sjanse. Innbytter Joselu kom til avslutning under hardt press, men Lössl fikk slått ballen til corner.

På det påfølgende hjørnesparket fikk Ayoze Perez en stor sjanse til å sette inn utligningen, men blåste ballen over med venstrebeinet fra fem meter.

Nærmere kom aldri Newcastle, som dermed har fått et svært tøft møte med Premier League etter opprykket i fjor.

For Huddersfields del gjør søndagens seier at laget står uten baklengsmål og seks poeng etter to serierunder.

Neste helg kommer Southampton på besøk, mens Newcastle vil ha presset på seg mot West Ham på hjemmebane, etter null poeng på to kamper.