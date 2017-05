Hyller Manchester United-direktør Ed Woodwards handling etter terrorangrepet

ANNONSE

Det skriver Daily Stars sportsredaktør Jeremy Cross i sin egen spalte mandag.

Rosen kommer i kjølvannet av det tragiske terrorangrepet i Manchester, som kostet 22 mennesker livet. For Cross' elleve år gamle datter var én av tilskuerne på Ariana Grande-konserten i Manchester Arena. Hun overlevde bombeangrepet.

I spalten skriver han at datteren var traumatisert etter hendelsen, og ikke kunne skjønne at noen kunne gjøre noe så ondskapsfullt.

Like etter angrepet måtte Cross forlate datteren for å reise til Stockholm, for å dekke Europa League-finalen mellom Manchester United og Ajax for avisen.

Da United-direktøren fikk høre om dette tok han raskt kontakt og tilbød hjelp i form av rådgivning. I tillegg fikk Cross tilbud om å fly sammen med United-laget hjem til Manchester etter kampen, slik at han fikk komme raskere tilbake til datteren.

Gesten fra Woodward hylles nå av Cross.

- I forrige uke viste han sin klasse med en handling av ekte godhet, og den fortjener anerkjennelse og ros, skriver han.

- Det var en rørende gest og en jeg er ikke sikker på at noen andre klubber ville ha gjort det samme. I den tøffe tiden valgte Woodward, som selv er far til to, å bevise hva han sto for.