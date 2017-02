Ibrahimovic sikret Manchester United ligacup-trofeet

ANNONSE

MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON 3-2:

Manchester United fikk en perfekt start på ligacupfinalen mot Southampton, og ledet 2-0 etter 40 minutters spill. Southampton hadde likevel ikke gitt opp trofédrømmen, og anført av Manolo Gabbiadini kjempet laget seg tilbake i kampen.

Den brennhete spissen scoret to kjappe mål - ett på hver side av pausen i kampen, og plutselig var oppgjøret helt åpent igjen.

Da det hele skulle avgjøres, var det dog en annen brennhet spiss som dukket opp. Zlatan Ibrahimovic stanget Ander Herreras innlegg i mål, og sikret med det seieren i ligacupfinalen for Manchester United.

- Det er dette jeg kom for



Etter seieren i finalen, ble kampens store spiller intervjuet av Sky Sports.

- Det er dette jeg kom for. Jeg kom for å vinne og nå gjør jeg det, sier Ibrahimovic til Sky Sports.

Svensken forteller at tanken om å vinne er kraften som driver han fremover.

- Jeg må bare fortsette, for desto mer jeg vinner, desto mer tilfreds blir jeg. Man setter mer prise på å vinne når man blir eldre. Alt handler om å vinne og å samle trofeer. Dette er mitt 32. trofé. Jeg har vunnet samme hvor jeg har vært, sier han videre.

På spørsmål om han var overrasket over hvor bra han har gjort i sin første sesong i engelsk fotball, svarte svensken på i stilen han etter hvert har blitt så kjent for.

- Nei, nei. Jeg spådde dette. Det var bare alle andre om ikke kunne se det. Jeg kom hit for å vise dem hva jeg kan gjøre, sier Ibrahimovic til Sky Sports.

- Det var tydeligvis mange som mente at jeg ikke kunne klare det, men jeg fortsetter bare med det jeg gjør hvert eneste år, sier han videre.

Annullert mål

Allerede etter ti minutters spill ble det dramatisk på Wembley.

Et innlegg fra Cedric endte i beina på Manolo Gabbiadini. Den italienske spissen satte ballen i mål bak David de Gea, men jubelen ble kortvarig.

Dommeren markerte for at Gabbiadini var offside-plassert, og målet ble dermed annullert.

Frispark-mål

Ti minutter etter Southamptons annullerte scoring, var det Zlatan Ibrahimovic sin tur til å vise seg frem.

Oriol Romeu taklet Ander Herrera like utenfor Southamptons sekstenmeter, og pådro seg samtidig et gult kort for taklingen. Ibrahimovic tok seg av frisparket, og svensken plasserte ballen i mål bak Fraser Forster.

Frisparket sendt over muren, og Forster nådde ikke bort til hjørnet raskt nok til å kunne hindre de rødkledde fra å ta ledelsen i finalen.

Lingard doblet

Da det begynte å nærme seg pause på Wembley, slo Manchester United til på nytt.

Et presis pasning fra Marcos Rojo fant veien til Jesse Lingard. Fra seksten meters hold fikk Lingard stå fullstendig upresset, og finsiktet skuddet i hjørnet av målet.

Forster kastet seg etter ballen, men heller ikke denne gangen klarte han å hindre scoring.

Det sviktende forsvarsspillet fra Southampton fikk Eurosport-ekspert Kenneth Fredheim til å riste på hodet.

- Det er en liten hjerneblødning i forsvaret til Southampton, kommenterte Fredheim.

Gabbiadini slo tilbake



Da det hele så svært mørkt ut for Southampton, sikret Manolo Gabbiadini ny spenning i kampen.

Den tidligere Napoli-spissen har vist seg å være en god signering for Southamton. Mot Manchester United dukket han opp foran motstandernes mål. Gabbiadini nådde innlegget fra James Ward-Prowse først av alle, og fikk sendt ballen videre i mål.

Scoringen ga tydeligvis Southampton en ny giv, for etter pausen gikk laget rett i strupen på Manchester United.

- For et eventyr



Knappe fem minutter ut i omgangen var utligningen et faktum. Målscorer? Manolo Gabbiadini.

- For et eventyr, utbrøt Fredheim da utligningen kom.

- Det er en klassescoring av spissen fra Napoli-kysten, fortsatte en Fredheim i ekstase.

For ordens skyld, kommer Gabbiadini fra Calcinate i nordlige Italia, men spissen spilte altså for Napoli før han ble hentet til Premier League av Southampton.

Etter et hjørnespark ble ballen sendt frem og tilbake i Uniteds sekstenmeter. Til slutt endte ballen hos Gabbiadini, som stod med ryggen mot målet. Spissen vendte om lynraskt, og sparket til ballen nærmest som et piskeslag.

De Gea ble tatt på senga av skuddet, og har aldri i nærheten av å hindre skuddet fra å gå i mål.

Ikke lenge etter utligningen, var Southampton frempå igjen. Oriol Romeus heading traff stolpen av Manchester United-målet, men spratt bort fra målet.

Zlatan avgjorde



Knappe ti minutter før slutt, ble Gabbiadini byttet ut og erstattet av Shane Long. Dermed fikk gikk den italienske landslagsspissen glipp av muligheten til å avgjøre kampen.

I stedet dukket Zlatan Ibrahimovic opp.

Manchester United etablerte spillet sitt dypt inne på Southamptons banehalvdel. Etter hvert fant Ander Herrera en åpning i Southampton-forsvaret, og sendte et innlegg inn foran målet. Der ventet Zlatan Ibrahimovic.

Svensken gikk til værs og satte pannen mot ballen. Ballen suste i mål like utenfor Forsters rekkevidde. Scoringen ble kampens siste, og sikret dermed cupgullet for Manchester United.