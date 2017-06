Independent: - Dette er de fem spillerne Klopp har pekt seg ut

ANNONSE

Det er ventet at Jurgen Klopp og hans Liverpool vil ta grep i sommerens overgangsvindu for å forsterke spillertroppen.

Ifølge den engelske avisa Independent, skal manager Jurgen Klopp ha pekt seg ut hvilke spillere han ønsker at klubben får på plass.

Independent skriver at Southamptons Virgil van Dijk topper listen, mens RB Leipzig-spiller Naby Keita også skal være ønsket.

De to spillerne har blitt koblet til klubben i lang tid, og selv om spesielt van Dijk har blitt rapportert å være nær en overgang til Manchester City, skriver Liverpool Echo at ingenting ennå er avgjort rundt van Dijks fremtid.

RB Leipzig-duo



Videre trekkes tyske Timo Werner frem som en spiller som skal være ønsket av Klopp og klubben. Også Werner er RB Leipzig-spiller, og det kan se ut til at de rødkledde planlegger plyndring av sesongens store sensasjonslag i tysk fotball.

De to siste spillerne som trekkes frem er Hulls Andrew Robertson og Fulhams Ryan Sessegnon. Robertson sees som en forsterkning på lagets venstreback, mens 17 år unge Sessegnon er et brennhett talent som kobles til en rekke storklubber.

Ifølge Independent skal Sessegnon foretrekke en overgang til en annen klubb enn Liverpool, og avisa trekker frem Tottenham og Manchester United som mulige destinasjoner.

BRENNHET: Virgil van Dijk, her i duell med en lang rekke Burnley-spillere, skal være ønsket av Liverpool og Manchester City.

Optimistisk Klopp



I et intervju med Liverpools egne nettsider sier Klopp at han er klar over at laget har et stort forbedringspotensial, og at han ser frem til å ta fatt på arbeidet med å gjøre laget bedre.

- Jeg vet at vi allerede er gode, men vi har så mye vi kan bli bedre på. Jeg elsker det, sier Klopp til klubbens nettsider.

- Jeg er veldig optimistisk for vår fremtid. Ikke fordi jeg er gal, men fordi jeg vet hva vi har, jeg vet hva vi vil få, og jeg vet hva vi kan få. Jeg vet at vi har en super gjeng med folk - kunnskap, karakterer, ikke bare spillerne, men overalt, avslutter tyskeren.

- Forhandler om Salah

Den italienske journalisten Gianluca Di Marzio skriver på sin nettside at Liverpool og Roma er i forhandlinger om egyptiske Mohamed Salah.

Di Marzio, som jobber for Sky Sports Italia, skriver at Roma krever 45 millioner euro, mens Liverpools bud er på 32 millioner euro. Di Marzio skriver at det er ventet at klubbene blir enige om en pris på rundt 40 millioner euro, eller omtrent 380 millioner kroner.

24-åringen har vært i storform for Roma denne sesongen, og har levert tosifret antall mål og målgivende i Serie A. Di Marzio skriver videre at Salah og Liverpool er nær en enighet om den personlige avtalen, der Salah er ventet å få en årslønn på 4 millioner euro etter skatt.