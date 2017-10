Jan Mølby foreslår keeperbytte i Liverpool - vil vrake Karius og Mignolet

Liverpool-legenden Jan Mølby foreslår å droppe klubbens to mest profilerte keepere, og heller la Danny Ward starte i mål mot Huddersfield.

Liverpool har fortsatt til gode å lande et trygt og solid keeper-valg. I stedet har klubben vekslet mellom å la Loris Karius og Simon Mignolet vokte Liverpool-målet.

Nå foreslår tidligere Liverpool-spiller Jan Mølby å ta et radikalt grep.

Dansken foreslår å droppe både Mignolet og Karius, og heller la waliseren Danny Ward starte mot Huddersfield i lørdagens Premier League-kamp.

ROSES: Danny Ward roses av Jan Mølby.

Ward var utleid til nettopp Huddersfield forrige sesong, og Mølby skriver i en kommentar hos Liverpool Echo at han synes det er på tide å la waliseren få prøve seg.

- Det føles som om vi har rykket tilbake til start etter forrige helgs tap på Wembley, og jeg mener at Ward er Jurgen Klopps beste alternativ nå, skriver Mølby hos Liverpool Echo.

Dansken spilte for Liverpool i en årrekke, og bruker spalten hos Liverpool Echo til å komme med sine tanker om de rødkledde.

Mølby roser Ward for å ha vist at han kan takle presset som følger keeperrollen, og kritiserer samtidig Loris Karius og Simon Mignolet, som blir sett på som klubbens to fremste målvakter.

- Jeg er ikke sikker på at Karius kan takle engelsk fotball. Det beste vil være å låne han ut, så han kan få spille 30 kamper, og få mer erfaring. Ward har spilt mange flere kamper her i landet, og vet hva han kan vente seg, skriver Mølby.

Så langt denne sesongen har det blitt én seriekamp på tyske Karius, mens belgiske Mignolet har spilt de resterende åtte Premier League-kampene.

