Jesé med drømmedebut mot Arsenal

Den innlånte PSG-spilleren sjokkerte Arsenal-stjernene i starten av andreomgang.

STOKE - ARSENAL 1-0:

Jesé Rodriguez fikk en strålende start på Stoke-karrieren. Etter en målløs førsteomgang, sjokkerte Stoke-spilleren Arsenal tidlig i den andre omgangen.

Etter å ha snappet ballen etter en Arsenal-feil, fosset Stoke fremover mot Arsenal-målet. Det endte med at den innlånte Paris Saint-Germain-spilleren sendte ballen i mål forbi keeper Petr Cech.

Ville ha straffespark



To ganger i den første omgangen ropte Arsenal etter å få straffespark, men ingen av gangene ble ønskene oppfylt av dommer Andre Marriner.

Etter ti minutters spill traff ballen armen til Erik Pieters før den trillet videre til Stoke-keeper Jack Butland. Arsenal-spillerne protesterte, men til ingen nytte.

Ti minutter senere skjedde det på nytt. Denne gangen var det Hector Bellerin som gikk i bakken i duell med Mame Biram Diouf, og Arsenal-spillerne ropte igjen på dommer Marriner for å få straffespark. Til ingen nytte.

TV 2s dommerekspert, Mark Clattenburg, mente at den første situasjonen ikke kvalifiserte til straffespark, men at det skulle blitt dømt straffespark for den andre situasjonen.

- Det er vanskelig for dommeren. Straffespark, men ikke kort, oppsummerte Clattenburg til TV 2.

Målløs førsteomgang



Danny Welbeck og Aaron Ramsey hadde begge muligheten til å sende Arsenal i ledelsen i den første omgangen, men begge brant sjansene sine.

På Stokes side var Ryan Shawcross nær å sende hjemmelaget i ledelsen etter en halvtimes spill, men headingen til Shawcross gikk like over tverrliggeren på Arsenal-målet.

Scoret i debuten



Tidligere i uken bekreftet Stoke at de hadde hentet den spanske stjernespilleren Jesé på lån fra Paris Saint-Germain. Den ferske Stoke-spilleren brukte ikke lang tid på å bli en favoritt hos sin nye klubb.

Tidlig i den andre omgangen snappet hjemmelaget opp ballen etter en feil fra Granit Xhaka, og fosset i angrep. Det endte med at spanjolen kom alene mot keeper Petr Cech. Der gjorde han alt riktig, og sendte hjemmelaget i ledelsen.

- En drømmedebut, kommenterte TV 2s Endre Olav Osnes.

Med 20 minutter igjen av kampen, ble Jesé byttet ut, og erstattet av Ramadan Sobhi.

Lacazette-offside

Bare minutter etter at Jesé hadde forlat banen, slo Arsenal til. Alexandre Lacazette fikk ballen, og banken den knallhardt i mål bak Butland.

Feiringen stoppet dog raskt da assistentdommeren hadde markert for at franskmannen var offsideplassert.

Mot slutten forsøkte Arsenal seg på en skikkelig sluttspurt, men klarte likevel ikke å utligne mot hjemmelaget. Dermed endte det med drømmedebut for Jesé i Stoke-trøya.