John Stones slaktes av Alan Shearer etter det pinlige tapet

Alan Shearer holder ikke igjen i sin beskrivelse av John Stones prestasjoner for Manchester City. Den tidligere storscoreren gjestet BBCs fotballprogram «Match of the day» søndag. Der ble John Stones og Manchester Citys prestasjoner mot Everton et tema.

- Det var et mareritt. Jeg ønsker ikke å kritisere han, men han er 22 år nå, og har spilt nesten hundre kamper i Premier League, sier Shearer før han fortsetter:

- Alle sier hele tiden at han kommer til å bli en toppspiller, men likevel ser jeg han gjøre feil etter feil.

Manchester Citys forsvarsspiller kostet omtrent en halv milliard kroner da han ble kjøpt fra Everton i sommerens overgangsvindu. Engelskmannen har fått prøve seg fra start i 15 seriekamper så langt, men har likevel ikke blitt noen stor suksess for de lyseblå fra Manchester.

TUNG DAG: Manchester City-stjernene gikk på et stygt tap mot Everton.

Søndag var en ny tung dag på jobben for Stones og resten av City da Everton like gjerne satte fire baller i målet bak Claudio Bravo.

Daily Mail skriver at Shearer kritiserer Stones for ikke å ha utviklet seg videre etter det mye omtalte klubbyttet i sommer.

- Jeg vet ikke hva som skjer med han hos Manchester City, men jeg synes ikke han har forbedret seg så mye som folk mener, sier Shearer ifølge Daily Mail.

- Hvis jeg hadde vært en ung spiss som hele tiden bommet på store målsjanser, så hadde jeg ikke forventet å være en del av startelleveren. Etter hvert blir man utelatt, fortsetter Shearer og hinter om at den tidligere Everton-spilleren kan forvente å havne på benken fremover.