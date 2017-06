Jordan Pickford klar for Everton

ANNONSE

Torsdag ettermiddag skriver Everton på egne hjemmesider at de har sikret seg Sunderland-keeper Jordan Pickford (23).

23-åringen har signert en femårsavtale med de blåkledde fra Liverpool.

- Det er stort å signere for klubben. Forrige sesong var min første i Premier League, så det er utrolig å få sjansen til å spille for Everton nå og vise alle hva jeg kan videre i karrieren, sier Pickford i et intervju med klubben.

- Det er en stor klubb, og jeg tror dette er riktig tidspunkt for meg å komme til Everton, forklarer målvakten.

Everton opplyser om at de betaler 25 millioner pund for keeperen, men overgangsummen kan stige til 30 millioner pund avhengig av Pickfords og lagets prestasjoner i tiden fremover.

Everton-manager Ronald Koeman er glad for at klubben har signert den unge Sunderland-keeperen.

- Jordan er en veldig talentfull ung spiller som er sulten på suksess. Det er viktig for oss når vi jobber med å vise fremgang i sesongen som kommer, sier Koeman.

Koeman og hans menn skal i aksjon mot Stoke City i første serierunde 12. august.