Felix Mourinho døde søndag, 79 år gammel.

Manchester United-manager, Jose Mourinho har lagt ut et svart-hvitt bilde av sin far på Instagram , men la ikke ved noen kommentar.

– Vi tenker på deg i denne vanskelige tiden, skriver både Inter og Benfica i en hilsen til United-manageren. Jose Mourinho har trent begge klubbene tidligere.

José Manuel Mourinho Félix, var keeper for den portugisiske klubben Vitoria Setubal fra 1955 til 1968. Han hjalp blant annet klubben til cupseier i 1965, og han fikk én landskamp for Portugal i 1972. Han avsluttet karrieren i Belenenses og ble senere trener og klubbdirektør.

Klubben opplyser at dødsfallet fant sted søndag, men opplyser ikke noe om dødsårsaken.

I flere intervjuer har Jose Mourinho fortalt hvor mye hans far har betydd for ham. De to hadde et nært forhold.

Ifølge britiske medier var United-managerens far svært syk i flere måneder før dødsfallet, og Mourinho skal ha fløyet fram og tilbake til Portugal de siste månedene for å være sammen med ham.

Portugisiske medier skriver at Felix Mourinho skal begraves tirsdag.

