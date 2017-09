Journalist: - Disse tre er uslåelige akkurat nå

Mener «topp seks»-uttrykket kan skrotlegges.

«Topp seks-lagene» har blitt et etablert uttrykk i engelsk fotball, med klubbene Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenhams dominans i toppen av Premier League-tabellen.

Men nå er det på tide å skrote uttrykket.

Det mener iallfall sportsjournalisten Steve Bates, som er sjefsskribent i fotballavdelingen i tabloidavisa Sunday People.

- Alle slår ikke alle lenger

- Jeg vil gå for «topp tre», sier Bates, ifølge Sky Sports.

- De to Manchester-klubbene og Chelsea har formidable tropper. Man skryter gjerne av at alle kan slå alle i Premier League, men jeg mener at det ikke stemmer akkurat nå, legger han til.

Manchester City og Manchester United er begge ubeseirede i årets Premier League, med 16 poeng på sine seks første kamper. Chelsea på sin side gikk på et svært overraskende 2-3-tap hjemme for Burnley i sesongpremieren, men lørdagens 4-0-seier over Stoke på bortebane ser ut til å stadfeste at laget har funnet formen.

Samme dag valset Manchester City over stakkars Crystal Palace med 5-0, mens Manchester United tok en sterk 1-0-seier borte mot Southampton.

- Vil ha dratt ifra innen jul

- Jeg kan ikke se noen som kan slå Manchester City, mens Chelsea drar til Stoke - som er et notorisk vanskelig sted å besøke - og cruiser inn til 4-0 etter å ha gjort mange endringer på laget. Det er et tegn på at det er store forskjeller på dem og resten, mener journalisten.

- De to Manchester-klubbene har sikret seg et gap ned til resten på tabellen. Om de fortsetter på den måten tror jeg at de, sammen med Chelsea, vil være langt foran resten innen jul.

Bates får støtte av Matt Dickinson, sjefsskribent for sportsavdelingen i The Times. Han mener at de tre klubbenes styrke er nødvendig for at engelske lag skal kunne heve seg i europeiske turneringer.

- Hvis vi vil se engelske klubber gjøre det bra i Champions League, må noen av dem ta noen steg opp, sier Dickinson.

- De to Manchester-klubbene og Chelsea gjør det nå, med fantastisk styring av managerne.

Mourinho: - Tidlig i sesongen

En som imidlertid ikke er helt enig, er Manchester United-sjef José Mourinho.

- Vi er bare i starten av sesongen. Jeg tror seks lag kommer til å kjempe om tittelen, sier Mourinho, ifølge BBC, etter seieren over Southampton på lørdag.

Han innrømmer imidlertid at hans lag ser bra ut.

- Sist sesong ville vi ha gitt bort kanskje fire eller seks poeng i de kampene vi har spilt så langt. Så vi er bedre i år, mener portugiseren.

