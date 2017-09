Kane herjet med Zahid og Apoel

Harry Kane var dødelig effektiv da Tottenham tok tre nye poeng mot Ghayas Zahid og Apoel.

APOEL NIKOSIA - TOTTENHAM 0-3:

Tidligere Vålerenga-spiller Ghayas Zahid spilte sin første Champions League-kamp fra start, da Tottenham ble noen nummer for store på GSP Stadium i Nikosia tirsdag.

Kypriotene hadde flere gode sjanser til både å ta ledelsen, men ble brutalt straffet av Harry Kane, som scoret tre for Tottenham.

Hat tricket var Kanes niende for Tottenham, og etter en målløs august måned, er superspissen nå oppe i elleve scoringer i september.

Fotballverdenen står nå i kø for å hylle Spurs-spissen:

- I min levetid med Tottenham har vi aldri noensinne hatt noen eller noe som Harry Kane, skriver den profilerte svenske fotballjournalisten Erik Niva på Twitter.

Harry Kane has scored 6 hat-tricks in 2017 😳 — Gary Lineker (@GaryLineker) September 26, 2017

Michael Owen scored 12 club hat-tricks in his career.

Harry Kane has half that total in the last nine months ffs. — Daniel Storey (@danielstorey85) September 26, 2017

Hat-tricks for clubs playing in Top 5 Euro Leagues 2017:

6 Kane

3 Aubameyang

2 Dybala, Icardi, Lewandowski, Mertens, Messi, Morata, Ronaldo pic.twitter.com/kFnS5bnf4w — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) September 26, 2017

Kane: - Stolt

Kane selv var naturlig nok fornøyd med egen innsats.

- Det er en veldig stolt kveld for meg og laget. Jeg prøver å score hver kamp, og det er en bonus når jeg scorer tre, sier Kane ifølge BBC.

- Vi var ikke fornøyde med den første omgangen, og et par sjanser kunne fått et annet utfall. Vi var mer kliniske i kveld, og de må vi være. Vi manglet et par mann, men de som kom inn gjorde det fantastisk. 3-0 borte i Champions League er et bra resultat, uansett hvem du møter, mener Kane.

Heldige Spurs

Fire minutter var spilt da Tottenham fikk en brukbar mulighet til å ta ledelsen i Kypros. En Apoel-forsvarer skled da han skulle klarere, og ballen landet rett i beina på Heung-min Son. Avslutningen til sørkoreaneren ble imidlertid blokkert.

Vertene var heller ikke ufarlige. Etter et drøyt kvarter var svært nær ved å sende hjemmepublikummet til himmels da han banket ballen i tverrliggeren fra 12 meter.

Etter 35 minutter var det bare centimetere fra at Ghayas Zahid kunne notere seg for en målgivende pasning i sin første Champions League-kamp fra start. Nordmannen slo en corner på bakre stolpe, men midtstopper Carlão klarte ikke å styre headingen på mål.

SPISER KIRSEBÆR MED DE STORE: Ghayas Zahid i aksjon mot Tottenham.

Kane-show

Like etter at Hugo Lloris og Davinson Sanchez var nær ved å rote inn 1-0 for kypriotene, var det i stedet Tottenham som tok ledelsen. Toby Alderweireld slo ballen rett gjennom til Harry Kane, som trillet ballen i mål med venstrebeinet.

Ved første øyekast kunne det se ut til at Spurs-spissen var i offside, men reprisene viste at høyreback Praxitelis Vouros opphevet offsiden og at det tsjekkiske dommerteamet gjorde rett.

I åpningsminuttene av andre omgang fikk Zahid og Son hver sin mulighet, men ingen av dem lyktes med å treffe innenfor sekstenmeteren.

Etter en times spill satte Kane inn sitt andre for dagen etter at Moussa Sissoko ble spilt fri på høyrekanten. Franskmannen la ballen ut til Kane, som plasserte inn sitt fjerde Champions League-mål for sesongen.

Tottenhams superstjerne ga seg ikke med det, og headet inn 0-3 etter innlegg fra Kieran Trippier midtveis i omgangen.

