Kane i hundre mot Everton: - Det er helt utrolig!

Harry Kane åpnet målkontoen da Tottenham slo Everton på Goodison Park.

EVERTON - TOTTENHAM 0-3:

Tottenham-spissen har bommet og bommet i hele august, men lørdag ettermiddag satt ballen endelig i mål for fjorårets toppscorer i Premier League. To scoringer ble det for Kane i en kamp Tottenham vant 3-0.

- Det er helt utrolig, sa TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad etter at Kane satte inn 1-0 mot Everton lørdag - vel vitende om at Kane har spilt 898 minutter i august-måned uten å score mål.

I september stemte det altså allerede i den første seriekampen denne måneden for Kane.

Sammen med Christian Eriksen sørget spissen for at Spurs tok en overbevisende seier mot Everton.

Kane: - Fantastisk



Kanes første scoring var for øvrig hans nummer hundre for Tottenham Hotspur.

- Det er fantastisk. Det har vært noen syke år, og det å få mitt mål nummer hundre er helt utrolig. Forhåpentligvis kan jeg få noen til, sier Kane til BBC etter kampen.

Han er meget fornøyd med lagets innsats.

- Dette var en veldig god kamp av oss. Det er ikke enkelt å spille her, men hele laget klarte seg bra. Angrepsspillet vårt var fantastisk, sier Kane.

Spurs skapte mest

Everton viste gode tendenser innledningsvis, men til tross for at de la et lite press på gjestene fra Nord-London i de første ti minuttene, uteble de store sjansene.

I stedet skulle resten av omgangen handle om Spurs.

Etter en noe nervøs start på kampen spilte Tottenham seg mer inn i oppgjøret utover omgangen, og etter 11 minutter fikk Christian Eriksen en god mulighet da Dele Alli serverte ham ballen fra cirka 14 meter. Men danskens avslutning gikk til side for mål.

Få minutter senere kom Moussa Sissoko til en skuddmulighet, men franskmannens avslutning ble heldigvis for Everton blokkert.

Kane med drømmetreff

Etter 30 minutter var ikke Everton like heldige da Kane forsøkte seg med noe som så ut som et innlegg fra høyrekanten. Det ble istedet en strålende avslutning som dalte over Everton-keeper Pickford og rett i mål.

DRØMMETREFF: Harry Kane lurte alle da han satte inn 1-0 for Tottenham mot Everton.

Gjestene tok bare mer og mer over kampen mot slutten av omgangen, og etter 41 minutter skapte en meget god Ben Davies problemer for hjemmelaget da han kom til en farlig avslutning. Det endte med at Pickford måtte gi retur, en retur som endte opp hos Eriksen. Dansken tok vare på sjansen og økte ledelsen til 2-0.

På overtid av førsteomgang fikk både Alli og Kane gode muligheten til å score Tottenhams tredje mål for dagen, men ingen av spillerne tok vare på mulighetene. Dermed stod det 2-0 til gjestene ved pause.

Det satte hjemmefansen lite pris på. Everton-spillerne ble møtt med en solid pipekonsert da de tok turen til garderoben.

Kane scoret igjen

Everton-fansen ble ikke noe mer imponert over eget lag da Kane kun et minutt ut i andreomgang la på til 3-0 for gjestene.

Denne gangen kom scoringen etter at Davies la inn fra venstrekanten og Kane umarkert kunne sette ballen i mål.

Tottenhams dominans vedvarte også utover andreomgangen. Everton fikk til svært lite, mens Spurs skapte en rekke store muligheter.

Eriksen var blant annet nær scoring da han ble spilt fra av Kane etter 52 minutter, men Pickford vartet opp med en god redning som hindret nytt Tottenham-mål.

Gjestene virket etter hvert å være godt fornøyd med 3-0, og det skulle gå noe mer tid mellom sjansene mot slutten av kampen.

Da 90 minutter var unnagjort stod det fortsatt 3-0 til Tottenham som dermed fornøyde kan reise hjem til London hvor Dortmund venter i neste kamp førstkommende onsdag.