Kane inn i celebert selskap etter ny Tottenham-seier

TOTTENHAM - BOURNEMOUTH 4-0:

Med 3-0-målet scoret Kane sitt 20 mål for sesongen. Det er den tredje sesongen på rad at 23-åringen scorer 20 eller flere mål i en Premier League-sesong. Det har bare Alan Shearer, Thierry Henry og Ruud van Nistelrooy klart før han.

- Det er ingen tvil om at Harry Kane har beholdt den gode formen han hadde før skadeavbrekken, forteller TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i kanalens Premier League-studio.

Lørdagens seier sendte Tottenham opp i ryggen på serieleder Chelsea. Avstanden mellom de to lagene er fire poeng før blåtrøyene møter Manchester United søndag.

Enveiskjøring

Hjemmelaget jaktet sin tolvte strake hjemmeseier da Joshua King og Bournmouth var på besøk lørdag ettermiddag.

Det skulle ikke ta lang tid før klasseforskjellen viste seg.

For et drøyt kvarter var spilt da Christian Eriksen svingte et hjørnespark inn i feltet. Lærkula endte til slutt opp hos Mousa Dembélé som fra kloss hold kunne klinke ballen i nota.

Like etter smalt det igjen fra vertene. Spurs stormet i angrep etter at balltap av Jack Wilshere. Ballen ble sendt mot Kane som på elegant vis hælflikket ballen videre til Son. Sistnevnte var iskald alene mot Bournemouths sisteskanse og doblet Tottenhams ledelse.

Avgjorde

Tre minutter ut i andreomgang dunket Kane inn 3-0-målet mot Bournemouth. Spissen fikk ballen servert av Dele Alli, som vippet ballen inn i feltet. Angrepsspilleren gjorde ingen feil da han sendte lærkula til høyre for Boruc.

På overtid fikk innbytter Vincent Janssen æren av å sette spikeren i kisten. Nederlenderens første avslutning ble blokkert på streken, men nederlenderen fikk ballen tilbake i beina og fikk dunket den i nettet. Endelig satt den for 22-åringen.

