Kanté kåret til årets spiller

Chelsea-spilleren vant den 70 år gamle kåringen foran lagkamerat Eden Hazard og Tottenham-spiller Dele Alli.

Det melder foreningen på sitt nettsted mandag formiddag.

- Det er en fantastisk ære å vinne denne prisen. Med så mange gode spillere i Chelsea-troppen og i Premier League, så er det et stolt øyeblikk i min karriere at Football Writers' Association kårer meg til årets spiller, sier Kanté.

Franskmannen ble også kåret til årets spiller i England på den engelske spillerforeningens (PFA) prisutdeling i april.

Går mot seriegull

Derfor kommer det ikke som noen overraskelse at Kanté også stikker av med fotballjournalistenes pris.

26-åringen ble i fjor sommer hentet fra regjerende seriemester Leicester til Chelsea hvor han igjen har briljert på midtbanen.

Denne sesongen har han vært en av Chelseas viktigste bidragsytere til at London-laget nå ser ut til å sikre seg Premier League-trofeet.

Chelsea leder serien med fire poeng på Tottenham før mandagens kamp mot Middlesbrough.

17 spillere fikk stemmer

I forbindelse med FWAs kåring, var det totalt 17 spillere i England som fikk stemmer - fem av spillerne er å finne i Chelseas tropp.

Kåringen ble forrige sesong vunnet av Leicester-spiss Jamie Vardy, men engelskmannen fikk ingen stemmer i år.

Under er listen over alle de 17 spillerne som mottok stemmer for denne sesongen:

Sergio Aguero

Toby Alderweireld

Dele Alli

Cesar Azpilicueta

Diego Costa

Philippe Coutinho

Jermain Defoe

Ben Foster

Eden Hazard

Zlatan Ibrahimovic

Harry Kane

N'Golo Kante

Anthony Knockaert

David Luiz

Romelu Lukaku

Alexis Sanchez

Gylfi Sigurdsson