ANNONSE

Aitor Karanka og Middlesbrough går skilte veier. Spanjolen ble torsdag historie som manager i klubben.

Torsdagens Premier League-rykter

Det er Middlesbrough som opplyser dette på sin hjemmeside.

- Jeg ønsker å takke Middlesbrough for en fanastisk mulighet, og spillerne, støtteapparatet og alle folkene jeg hr jobbet med. Jeg vil også takke fansen for støtten. Denne klubben vil alltid være spesiell for meg, og jeg ønsker alle knyttet til Middlesbrough FC alt det beste for fremtiden, sier Karanka.

Resultatene har ikke vært gode i det siste, og klubben er med i kampen for å overleve i Premier League.

Steve Agnew rykker opp fra assistentrollen og overtar for Karanka.

Middlesbrough møter Manchester United på hjemmebane søndag.

Her er ekspertenes Champions League-favoritter:

(©NTB)