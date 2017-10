Keane: - Er du redd for skade, spill sjakk

Manchester United-legenden Roy Keane har en klar beskjed i debatten rundt økt frykt for senskader som følge av hodeskader i fotballen.

Keane er i øyeblikket assistenttrener på det irske landslaget. Nylig ble det klart at Irlands mangeårige landslagsspiller Kevin Doyle må avslutte fotballkarrieren som følge av skader han er påført som resultat av flere hjernerystelser.

Familien til tidligere West Bromwich-spiller Jeff Astle har startet en stiftelse som skal jobbe for at profesjonelle fotballspillere skal få bedre beskyttelse. Bakgrunnen er at Astle døde bare 59 år gammel som følge av hjerneskader som settes i sammenheng med gjentatte headinger på fotballbanen.

Gjentatte hjernerystelser og konsekvensene av disse skaper også økt bekymring i rugby og amerikansk fotball.

- Jeg tror sikkert det trengs mer forskning, og den pågår. Men er du bekymret for den fysiske siden av idretten, og er skeptisk til denne, begynn å spill sjakk, sier Keane.

Han mener faren for skader er en del av idretten.

Keane har sympati med Doyle, som nå må avslutte landslagskarrieren, men understreker at alle former for skader er en fare som følger med yrkesvalget.

- Hvis han (Doyle) har hatt hjernerystelser og føler han sliter som følge av dem, da føler han at det er riktig for ham, sier Keane.

- Det er risiko involvert i alt, særlig idrett. Det er en fysisk idrett. Jeg tror Kevin valgte rett tidspunkt til å si "nok er nok". Vi ønsker han selvfølgelig alt vel, tilføyer han.

