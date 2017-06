ANNONSE

Håvard Nordtveit har ikke hatt noen drømmesesong for West Ham i sitt første år i klubben. Sammenlignet med tiden i tyske Borussia Mönchengladbach har oppholdet så langt vært en nedtur sportslig sett.

Ifølge det tyske nettstedet Kicker.de skal det likevel være interesse for nordmannen nå som overgangsvinduet har begynt å dra seg til.

Kicker skriver at spesielt Hoffenheim skal være interesserte i Nordtveit, men at også Bayer Leverkusen og Wolfsburg sies å snuse på den norske landslagsspilleren.

Nordtveit ble hentet til West Ham før årets sesong, etter å ha spilt flere år i tysk fotball for Borussia Mönchengladbach.

Hoffenheim endte på fjerdeplass i Bundesliga denne sesongen, og ledet av 29-åringen Julian Nagelsmann, ble årets plassering en solid forbedring fra fjorårets 15.-plass. Det betyr at laget skal spille play-off til Champions League kommende sesong.

Bayer Leverkusen endte på sin side på 12.-plass i den tyske serien, mens Wolfsburg ble nummer 16, men berget plassen i divisjonen etter å ha spilt play-off.

Kicker argumenterer blant annet for at Nordtveit kan spille i flere posisjoner, og at det gjør han ekstra attraktiv.

Nordtveit er tatt ut i Lars Lagerbäcks landslagstropp som møter Tsjekkia og Sverige henholdsvis 10. og 13. juni.