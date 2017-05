King kobles til Tottenham

ANNONSE

Med 12 scoringer i Premier League i 2017 og 15 totalt denne sesongen, er det ingen overraskelse at nordmannen blir koblet til større klubber før sommerens overgangsvindu åpner.

Nå skriver The Mirror at Spurs har satt opp King på deres liste over aktuelle spillere.

Howe forberedt på interesse



King har tidligere blitt kritisert for at han ikke har scoret nok mål, men har virkelig fått fart på scoringsformen denne sesongen, og Bournemouth-manager Eddie Howe er forberedt på at andre klubber vil være interessert i å sikre seg 25-åringen til sommeren.

- Jeg er sikker på at folk legger merke til ham og skriver ned navnet hans. Han har vært i veldig bra form, uttalte Howe nylig, ifølge The Mirror.

King signerte imidlertid en ny fireårskontrakt med Bournemouth i august, og avisen spekulerer i at nordmannen kommer til å ha en prislapp på 15 millioner pund.

SCORET IGJEN: Joshua King kunne juble for nok en scoring da Bournemouth slo Sunderland.

Nærmer seg Solskjær-rekord

The Mirror kan ikke vise til noen kilder i deres artikkel og det er usikkert hvor troverdig ryktene er, men det er ikke utenkelig at Tottenham ser seg om etter ny spiss etter at nederlandske Vincent Janssen foreløpig ikke har levd opp til forventingene.

Janssen ble toppscorer i den nederlandske æresdivisjonen for AZ Alkmaar forrige sesong, men i Premier League har det kun blitt to mål for Tottenham-spissen.

Skulle det bli aktuelt for King med en overgang til Spurs, må han likevel regne med hard konkurranse fra Harry Kane som har scoret over 20 mål i Premier League i tre sesonger på rad.

Inntil videre virker King innstilt på å avslutte sesongen best mulig for Bournemouth som ligger på 10. plass i ligaen.

Nordmannen har allerede nådd målet sitt om å score 15 mål denne sesongen, men med tre kamper igjen å spille har han fortsatt muligheten til å ta fra Ole Gunnar Solskjær rekorden som den nordmannen som har scoret flest mål i en Premier League-sesong.

Bournemouth møter Stoke og Burnley hjemme 6. og 13. mai, før siste kamp spilles borte mot regjerende seriemester 21. mai.