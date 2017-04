King scoret igjen for Bournemouth

ANNONSE

BOURNEMOUTH - MIDDLESBROUGH 4-0:

The Cherries kunne glede seg over tre nye poeng etter at de lørdag ettermiddag vant 4-0 over Middlesbrough hjemme på Vitality Stadium.

King sørget for en drømmestart for hjemmelaget da Marc Pugh la inn langs bakken fra venstrekanten og fant nordmannen foran mål. Bournemouth-spissen gjorde ingen feil og satte direkte inn 1-0.

Nordmannen står nå med 14 scoringer i Premier League denne sesongen - like mye som Chelsea-stjernen Eden Hazard og England-spiss Jermain Defoe.

Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland lar seg imponere av spissen.

- Jeg er dypt imponert av Joshua King og det han gjør. Den formen han har vist i kalenderåret 2017 har vært utrolig. Det er ingen overraskelse at det er han som dukker opp på første stolpe etter to minutter og setter inn det som er et livsviktig mål for Bournemouth, sier Hangeland i TV 2s Premier League-studio etter kampen.

Scoring og rødt kort



Cirka 15 minutter senere kunne hjemmelaget slippe jubelen løs igjen da Middlesbrough rotet det til i forsvaret. Harry Arter var dyktig og presset gjestene slik at de mistet ballen til Benik Afobe. Sistnevnte kom alene med keeper og kunne enkelt sette inn 2-0 til Bournemouth.

Middlesbrough forsøkte å kjempe seg tilbake i kampen, men vondt skulle bli til verre for gjestene da Gastón Ramirez mottok sitt andre gule kort for dagen etter 20 minutter.

Uruguayaneren fikk først gult kort for filming, før dommeren dro opp kortet for andre gang etter at han kastet seg inn i en duell. Det så imidlertid ut til at avgjørelsen kunne diskuteres da det var usikkert om Ramirez var nær Bournemouth-spilleren dommeren mente han taklet.

Viktig seier

Med kun ti mann på banen ble det tungt for Middlesbrough og ikke overraskende var det hjemmelaget som dominerte etter hvilen.

Etter 65 minutter la Marc Pugh på til 3-0 for de rødkledde da han på vakkert vis curlet ballen i lengste hjørnet bak en utspilt Brad Guzan.

Men Bournemouth ga seg ikke med det.

Fem minutter senere fant Ryan Fraser lagkamerat Charlie Daniels, før sistnevnte banket til og satte inn 4-0 for hjemmelaget.

Lørdagens seier gjør at Bournemouth nå har 38 poeng i Premier League og er svært nære fornyet kontrakt på øverste nivå i England.

