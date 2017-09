King-scoring til ingen nytte for Bournemouth

Nordmannen scoret lørdag sitt første Premier League-mål for sesongen. Likevel ble det tap for Kings Bournemouth.

EVERTON - BOURNEMOUTH 2-1:

Joshua King så lenge ut til å bli den store helten for Bournemouth, men to mål fra innbytter Oumar Niassé la en solid demper på stemningen for Bournemouth.

Dermed ligger Bournemouth fortsatt under nedrykksstreken i Premier League, med kun tre poeng etter seks spilte kamper.

- Altfor enkelt



Tidlig i den andre omgangen kom Joshua Kings første Premier League-mål for sesongen.

Etter å ha fått ballen fra Daniels, satte King fart mot Everton-målet. Like uten for sekstenmeterfeltet fyrte nordmannen av et skudd.

Skuddet var godt plassert, og snek seg i mål bak keeper Jordan Pickford.

- Det er altfor enkelt. Han plukker opp ballen langt unna mål, men blir ikke utfordret av hverken Ashley Williams eller Leighton Baines. Et upresset løp og skudd. Det var som på skuddtrening, kommenterte Rachel Brown-Finnis, som var i BBCs Final Score-studio.

Den tidligere England-målvakten virket ikke spesielt imponert over hjemmelagets forsvarsspill, og manglende forsøk på å stoppe nordmannen.

BLODIG: Wayne Rooney gikk i bakken etter en blodig duell med Simon Francis. Sistnevnte plantet albuen i Rooneys hode, noe storscoreren hadde lite til overs for.

Rasende Rooney

Den første halvtimen passerte uten at spesielt mye skjedde i kampen, men ti minutter før pause smalt det.

Wayne Rooney gikk i bakken etter å ha Martin Atkinson valgte å ikke gi Everton straffespark, og Rooney var tydelig forbannet over avgjørelsen.

Storscoreren blødde kraftig fra kuttet han fikk i hodet, og måtte derfor vente på sidelinjen i flere minutter samtidig som lagets medisinske personell forsøkte å lappe sammen kuttet.

Ti minutter ut i den andre omgangen ble Rooney byttet ut og erstattet av Oumar Niassé. Det viste seg å være en god avgjørelse av Everton-manager Ronald Koeman, da Niassé scoret to ganger og dermed snudde kampen til seier for hjemmelaget.

