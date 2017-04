King sendte Sunderland ned fra Premier League

ANNONSE

SUNDERLAND - BOURNEMOUTH 0-1:

Den kom to minutter før fulltid på Stadium of Light. Scoringen var Joshua Kings 15. scoring i Premier League denne sesongen.

Med lørdagens seier sendte de Sunderland ned til Championship, i og med at Hull kapret ett poeng borte mot Southampton.

- Det er fullt fortjent at Sunderland rykker ned, oppsummerte TV 2s fotballekspert Brede Hangeland etter kampen.

- Veldig stolt

Bournmouth har i praksis sikret fornyet Premier Leauge-kontrakt etter seieren. Laget står nå med 41 poeng.

- Jeg synes vi har spilt veldig bra i 2017, oppsummerer Joshua King i et kampintervju etter oppgjøret. Han forteller også at han er stolt over alle målene han har puttet for Bournmouth denne sesongen.

- Jeg er veldig stolt over målene. Målet før sesongstart var 15 mål og det har jeg klart det med tre kamper igjen. Nå håper jeg på å score flere, avslutter King.

Sunderland hadde sine muligheter til å sette ballen i mål bak Bournmouths sisteskanse, men Artur Boruc holdt buret rent.

Leicster-seier

På The Hawthorns sikret Leicester en meget viktig seier etter scoring av Jamie Vardy.

De tre poengene sendte de regjerende seriemesterne opp på 40 poeng, noe som høyst sannsynlig gjør at de blir å finne i Premier League neste sesong.