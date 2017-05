King til Nettavisen om ryktene: - Første gang jeg hører om det

ANNONSE

Som Nettavisen skrev onsdag formiddag, melder engelske The Mirror at Tottenham har fått øynene opp for den norske Bournemouth-spissen.

Selv hevder King at han ikke har hørt om interessen når han blir gjort oppmerksom på artikkelen.

- Det er første gang jeg hører om det, skriver King i en sms til Nettavisen.

Han synes imidlertid det er hyggelig med oppmerksomheten.

- Kult at jeg blir lagt merke til, men jeg har bare fokus på de tre siste kampene, forteller den norske landslagsspissen.

SCORER MÅL: Joshua King er blant spillerne som har scoret flest mål i Premier League i 2017.

- Ville vært en drøm

Premier League-kommentator, Øyvind Alsaker, mener en overgang til Tottenham ville vært en drøm for King.

- Det ville vært en drøm å gå fra lille Bournemouth til en tittelkandidat, og i tillegg få muligheten til å jobbe med en av de beste managerne som finnes. Jeg sier ikke noe galt om Eddie Howe, men Mauricio Pochettino er per i dag på et annet nivå, sier Alsaker til Nettavisen.

Han er usikker på om overgangen er aktuell, men ser på det som ikke helt urealistisk.

- Det er selvfølgelig en mulighet ettersom Harry Kane er nokså ensom. Han er fortsatt ung, men jeg synes ikke Vincent Janssen har tatt steget ennå. Janssen er stor, tung og treg, mens King er stor, tung og rask. Det er en komplementær ferdighet i den spissrekken, forteller Alsaker.

SPENT: Øyvind Alsaker er spent på hva som skjer med Joshua King til sommeren.

Skulle det imidlertid ikke bli Tottenham, tror Premier League-kommentatoren at det vil være andre klubber som kommer til å vise interesse.

- Jeg tippet forrige uke at neste klubb blir Everton hvis Lukaku går, men bare at vi snakker om slike type klubber for King er et bilde på hvilken sesong han har hatt. Jeg tror kanskje at han må levere en tilsvarende sesong neste år for å få en drømmeovergang, men har man tro på ham, så må de slå til når de har muligheten for å få ham til en grei pris. Her kan alt skje, forklarer Alsaker.

Thorstvedt: - Et sjansespill



Tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt er usikker på om han tror en overgang til en større klubb vil være en god løsning for King til sommeren.

- Jeg tror han har det veldig bra av å være der han er. Han har utviklet seg veldig det siste året, og det er først denne sesongen at har begynt å score mange mål. Det å ta en overgang til en større klubb er et lite sjansespill, sier Thorstvedt til Nettavisen.

Den tidligere landslagskeeperen tror imidlertid at Tottenham ikke vil være et dumt valg om det skulle bli aktuelt.

- Jeg tror Pochettino er veldig flink og jeg tror de pleier å ha en grei plan. Jeg synes det hadde vært gøy om det hadde skjedd, men jeg er litt usikker på om det hadde vært det rette for ham, forteller Thorstvedt.

USIKKER: Erik Thorstvedt er usikker på om en overgang til en større klubb er det riktige valget for Joshua King.

Imponerer



King har så langt imponert stort med sine 15 mål for Bournemouth i den engelske ligaen denne sesongen.

Med tre kamper igjen å spille har han fortsatt muligheten til å ta fra Ole Gunnar Solskjær rekorden som den mestscorende nordmannen i en Premier League-sesong.

Solskjær scoret 18 mål for Manchester United i 1996/97-sesongen, men med tanke på formen King har vist de siste månedene, skal ikke den gamle United-helten føle seg for trygg på å beholde rekorden.

Kun Romelu Lukaku og Harry Kane har scoret flere ganger enn King i 2017 i Premier League, noe som også blir lagt merke til på balløya.

Derfor kommer rykte om Tottenham-interessen ikke som noen overraskelse.

Nettavisen har ikke lykkes med å få en kommentar fra Kings agent Jim Solbakken.