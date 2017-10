Kjempesmell for Chelsea: - Morata er skadet

Den spanske landslagsledelsen bekrefter at Alvaro Morata er ute med skade.

Chelsea-spissen måtte forlate lørdagens oppgjør mot Manchester City allerede etter 35 minutter, men foreløpig har det vært usikkert hvor alvorlig skaden er.

Mandag opplyser imidlertid det spanske fotballforbundet at Morata har gjennomført en MR-undersøkelse som viser skader på hamstringen.

- Seks til åtte uker



The Telegraph skriver at en slik skade vanligvis betyr at spilleren er ute mellom 6 til 8 uker.

Morata må nå stå over de kommende landskampene mot Albania og Israel og returnerer i stedet til London og Chelsea hvor klubben skal foreta ytterligere undersøkelser.

Nøkkelspiller



Den spanske spissen har vært en svært viktig spiller for London-klubben så langt denne sesongen, og det er liten tvil om at det vil være en stor nedtur for manager Antonio Conte om han må klare seg uten Morata de neste ukene.

Morata er en av Premier Leagues mestscorende spillere med seks mål på syv kamper så langt denne sesongen - kun Manchester United-spiss Romelu Lukaku har scoret flere ganger enn spanjolen.

Chelsea ligger for øyeblikket på 4. plass i Premier League og møte Crystal Palace i neste seriekamp 14. oktober.

Mest sett siste uken