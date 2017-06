Klaassen signerte for Everton

ANNONSE

Premier League-klubben bekrefter overgangen på eget nettsted sent torsdag kveld.

Everton opplyser om at de betaler Ajax 27 millioner pund for spilleren som har signert en kontrakt som varer frem til sommeren 2022.

Klaassen forteller i et intervju med klubbens hjemmeside at han ble overbevist om at Everton var rett klubb for ham etter å ha vært på besøk.

- Jeg snakket med Ronald Koeman om Everton for noen uker siden. Jeg ønsket å komme hit for å føle litt på om dette var riktig klubb for meg, og etter at jeg har kommet hit, så føler jeg meg veldig glad. Det er en flott klubb, sier Klaassen.

24-åringen håper å kunne hjelpe Everton ta nye steg neste sesong og beskriver seg selv som en offensiv spiller.

- Jeg er en offensiv midtbanespiller som liker å angripe i boksen. Jeg liker å være aggressiv på banen og presse hele tiden. Jeg liker å score og skape sjanser. Og jeg liker å vinne, forteller Klaassen.

Everton-manager Ronald Koeman sikret seg torsdag sin andre nye spiller i dette overgangsvinduet etter at klubben kjøpte keeper Jordan Pickford fra Sunderland tidligere på dagen.

- Jeg er lettet over at vi har klart å hente Davy til Everton, sier Koeman til klubbens hjemmeside.

- Han er en spiller som kun er 24 år, men som har mye erfaring og som er en leder på banen. Han har vært kaptein for Ajax i to sesonger og det viser hva slags type han er, forteller nederlenderen.