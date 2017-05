Klart for siste kamp på White Hart Lane

ANNONSE

Tottenham har jobbet med å få en ny hjemmearena i en årrekke, og nå skal det endelig skje. Etter 118 år på White Hart Lane, river klubben stadionet etter søndagens oppgjør mot Manchester United.

Nå venter én sesong på Wembley, før de etter planen høsten 2018 flytter inn i deres nye supermoderne stadion som skal romme plass til 61.599 tilskuere.

En betydelig oppgradering fra de cirka 36.000 de har plass til nå - en avgjørende oppgradering, skal vi tro Daniel Levy, Tottenhams styreformann.

- Wembley kommer til å bli vårt hjem for én sesong og så returnerer vi til det som vil være et av de beste stadionene av sitt slag. Et stadion som vil være nøkkelen til vår fremtidige vekst og suksess, forteller Levy i en pressemelding.

Iversen: - Mange gode minner



Et stadionskifte er nødvendig for en såpass ambisiøs klubb som Spurs, men White Hart Lane kommer likevel til å bli et savn for mange.

For selv om hjemmepublikummet ikke har vært bortskjemt med suksess siden forrige seriegull ble sikret i 1961, har man likevel klart å skape en spesiell atmosfære.

Tidligere Tottenham-spiss, Steffen Iversen, er blant dem som har gode minner fra «The Lane».

- Det er selvfølgelig litt trist. Jeg scoret veldig mange av målene min der. Det var fantastisk trykk på stadion og man gledet seg alltid til å spille der, sier Iversen til Nettavisen.

Det gjorde også tidligere Southampton-kaptein Claus Lundekvam som gjestet arenaen ved en rekke anledninger.

BYGGER NYTT: Nye White Hart Lane ligger rett ved den gamle stadion.

- White Hart Lane var uten tvil en av mine favorittstadioner å reise til. Det var intimt og hadde en stemning som var fantastisk. Jeg likte meg veldig godt der. Det blir litt vemodig å se den gå til grunne, forteller Lundekvam til Nettavisen.

- Fantastisk stadion



De tidligere norske landslagsspillerne, Roger Nilsen og Frode Grodås, fikk ikke mye spilletid for Spurs under sin tid i klubben, men snakker også varmt om White Hart Lane.

- Det er et sagnomsust stadion som man husker fra tippekampene da man var liten. Det er et fantastisk stadion. Det er så mye historie og nostalgi som man forbinder med White Hart Lane. Det er fantastisk å ha vært der som spiller, sier Nilsen til Nettavisen.

- I de månedene jeg var der og de gangene jeg har vært der, så har det alltid vært hyggelig og god stemning. Det er et ærverdig stadion som på en måte alltid har vært der. Det er litt rart at alle disse stadionene forsvinner litt, sier Grodås til Nettavisen.

De har likevel forståelse for at klubben flytter for å henge med i utviklingen.

- Det er en arena med fantastisk historie. Det er nok vemodig for veldig mange å rive den stadion, men på samme måte som fotballen har utviklet seg, så kreves det bedre og bedre fasiliteter. Det er vel først og fremst kapasiteten som har vært problemet.

- White Hart Lane tar vel cirka 36.000 tilskuere og det blir for lite i internasjonal målestokk. Hvis Tottenham skal være en klubb som spiller i Champions League og ønsker å være blant de store, så må de ha et større stadion. Sånn er utviklingen, men det er likevel litt trist, forklarer Nilsen.

Flytter ikke langt

Men i motsetning til West Ham som flyttet fra Upton Park og til Olympiastadion et godt stykke unna, kommer Tottenham til å holde seg i samme området. Faktisk kommer deler av den nye hjemmebanen til å bygges over der White Hart Lane ligger i dag.

KLAR TIL 2018: Hlsten 2018 stpr nye White Hart Lane klar.

Det tror TV 2s fotballkommentator, Øyvind Alsaker, blir viktig.

- Jeg liker at de skal flytte inn i nabohuset. Det er viktig å bevare atmosfæren og nærmiljøet. Se på West Ham, det er en katastrofe, sier Alsaker til Nettavisen.

Han skal kommentere søndagens oppgjør mot Manchester United og får også sett avslutningsseremonien som Spurs har planlagt etter oppgjøret.

Der vil tidligere og nåværende helter ta farvel med White Hart Lane for en aller siste gang.