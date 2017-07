Klopp: - Jeg er ikke interessert i hva Mourinho sier

Jürgen Klopp møtte pressen i forbindelse med lagets oppkjøringsturné. Der svarte tyskeren om eget lags utvikling, men han ble også konfrontert med rivalenes grep. Det ble ikke like godt mottatt.

På en pressekonferanse i forbindelse med Liverpools oppkjøringsturné i Asia, ble Liverpool-manager Jürgen Klopp konfrontert med Manchester United-manager José Mourinhos uttalelser om at Liverpool vil slite mer i år, siden de nå skal kjempe både i hjemlig serie og i Champions League.

Forrige sesong var ikke Liverpool kvalifisert til hverken Europa League eller Champions League, og hadde dermed mulighet til å hvile spillerne da konkurrentene måtte spille kamper ute i Europa. Det samme gjaldt også Chelsea, som endte sesongen som seriemestere.

- Jeg er ikke interessert i hva José Mourinho sier, sier Klopp ifølge Liverpool Echo.

- Hvorfor skal jeg snakke om Manchester United? José snakker om oss, ja. Okei, for to år siden hadde vi en sesong som Manchester United hadde i fjor. Jeg vet ikke om noen har spurt oss om hvordan det føltes, fortsetter tyskeren.

INTENST: Duellene mellom José Mourinho og Jürgen Klopp er ofte av det intense slaget.

- Ønsker ikke å være en del av dette



Underveis i pressekonferansen dukket det også opp sammenligninger av Manchester Uniteds sesong i 2016/2017 og Liverpools sesong i 2015/2016.

Både Manchester United og Liverpool endte i hver sin Europa League-finale, men kun Mancheste United klarte å sikre seieren. For Liverpools del ble spanske Sevilla for sterke.

- Det er dumt at vi tapte Europa League-finalen. Vi møtte Sevilla, og Manchester United møtte Ajax. Det er forskjellen, slår Klopp fast ifølge Liverpool Echo.

Liverpool-manageren tror at også Chelsea vil få en langt tyngre sesong når også de skal kjempe i hjemlig liga, i tillegg til Champions League.

- Ja, vi slet i serien den sesongen. Ja, Europa League var vanskelig. Chelsea vil få kjenne på den samme følelsen. De brukte bare noe sånt som 13 spillere i fjor.

Selv om tyskeren svarte på spørsmålene fra journalistene, gjorde han det klar at han ikke så noe poeng i å kommentere rivalene.

- Jeg ønsker ikke å være en del av dette. Jeg svarer om dere spør, men jeg er ikke interessert, slår han fast.

Klopp ble også stilt spørsmål om byrivalene Evertons grep på overgangsmarkedet så langt denne sommeren. De blåkledde fra Liverpool har vært langt mer aktive, og har signert hele sju nye spillere. Klopp var heller ikke spesielt snakkesalig om dette temaet.

- Jeg er ikke interessert i hva andre klubber gjør, frem til vi skal møte dem. De kan gjøre de beste grepene eller er de verste grepene i verden. Jeg bryr meg ikke. Jeg vet ikke hvorfor de gjør de tingene de gjør, og det lever jeg helt fint med.

- Supporterne bør føle seg trygge



Så langt har Liverpool hentet Dominic Solanke fra Chelsea, Mohamed Salah fra Roma, og Andrew Robertson for Hull. Både Solanke og Salah har levert mål i treningskampene i sommer, mens Robertson nettopp ankom klubben.

Den tyske Liverpool-sjefen ble også spurt om supporterne kan føle seg trygge på at de spillerne Liverpool går for, er av et godt nok kaliber for klubben.

- Det er mange grunner for at de skal føle seg trygge på det, så jeg håper det gjør det. Etter en sesong er det sommerferie og da begynner alle å føle at overgangsvinduet er mer interessant enn selve ligae, sier Klopp.

- Folk tenker «åh, vi leder allerede». Men dessverre - etter overgangsvinduet må vi faktisk spille. Det er det jeg er mest interessert i, fortsetter han.

Klopp er derimot kjent for å foretrekke å utvikle unge spillere, og den muligheten har han fått i Robertson.

- Vi får se hva som skjer, men jeg liker virkelig prosjekter som Andrew Robertsen. Han er kul. Han har ikke vært så lenge i profesjonell fotball. Han spilte strålende i Hull. Folk mener han ikke er sterk nok defensiv i én-mot-én-situasjoner. Det er ikke et problem. Jeg kan ikke lære han å spille fotball, for det er han allerede. Men jeg kan lære han å bli god i én-mot-én-situasjoner, for det var jeg god på, og jeg var en virkelig dårlig fotballspiller, avsluttet Klopp.