Klopp: – Ingen kan gjøre en bedre Liverpool-jobb enn jeg

Liverpool har smått begynt å finne formen igjen etter en elendig start på 2017. Rødtrøyene står med tre seirer på sine fire siste ligakamper før bortemøtet med Manchester City søndag.

Merseyside-laget ligger for øyeblikket på den viktige fjerdeplassen som gir kvalifisering til den gjeveste europacupen.

– Med tanke på kvaliteten på lagene rundt oss, mener jeg det vil være en enorm suksess om vi klarer å ta oss til mesterligaen. Denne sesongen er et godt eksempel på hvor tett det er, sier Klopp til Sky Sports.

Liverpool har ikke vunnet et ligamesterskap siden 1990. Det skjer heller ikke i år. Chelsea har reist fra samtlige lag i toppen. Klopp er sterk i troen på at han er rett mann for å ta Liverpool videre.

– Jeg tenker alltid på alternativene. Er det noen som kan gjøre en bedre jobb enn jeg? Hvis jeg hadde visst om noen, ville jeg ikke vært her. Jeg stortrives som Liverpool-manager. Det er kanskje enklere jobber der ute, men jeg liker meg her, sier han.

– Vi har mange supportere som ikke var født da vi sist vant et ligamesterskap. Min jobb er å gjøre det mer sannsynlig. Hvor lang tid vil det ta? Det vet jeg ikke, men alle skal vite at vi jobber hardt hver eneste dag.

Tyskeren har vært manager i Liverpool siden høsten 2015.

