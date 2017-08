Klopp fikk nytt spørsmål om Coutinho: - Jeg er ikke engang litt interessert i Barcelonas problemer

Liverpool-manageren lot seg ikke imponere av spørsmålet om han ville bruke den spanske klubbens sportslige problemer som et forhandlingskort.

Barcelonas interesse for Liverpool-stjernen Philippe Coutinho er viden kjent, og den spanske storklubben skal ha lagt inn flere bud på den brasilianske spilleren.

Alle budene har så langt blitt avslått.

Samtidig har Liverpool-manager Jurgen Klopp blitt møtt med spørsmål om Barcelona-ryktene på hver eneste pressekonferanse han har hatt siden Coutinho-interessen ble kjent.

Torsdagens møte med pressen var intet unntak.

Etter at Barcelona tapte den spanske supercupfinalen sammenlagt 5-1 mot rivalene Real Madrid, har det blitt snakket om sporslig krise i Barcelona.

- Ikke interessert i Barcelona



Klopp ble ifølge Daily Mail spurt om han ville bruke Barcelonas sportslige nedtur som en brikke i forhandlingene med Barcelona om Coutinho.

- Kan du se for deg for et lite øyeblikk at jeg ikke engang er litt interessert i Barcelonas problemer, svarte Klopp ifølge Liverpool Echo.

For ordens skyld: Pressekonferansen ble gjennomført før terrorangrepene mot Barcelona og Spania.

- Jeg kommer aldri til å røpe hva jeg prater med spillerne om, men generelt synes jeg Liverpool er en veldig bra klubb å være i for spillerne, sier tyskeren videre.

Coutinho gikk glipp av serieåpningen mot Watford, samt playoff-kampen mot Hoffenheim. Brasilianeren sliter med en ryggskade, og er heller ikke i troppen til helgas kamp mot Crystal Palace.

Fornøyd med spillergruppa

Liverpool slo nylig Hoffenheim 2-1 på bortebane i den første av to playoff-kampen til Champions League. Det sikret laget et strålende utgangspunkt for å sikre seg en plass i gruppespillet i Champions League.

- Alderen i spillergruppa er bra. Vi har unge spillere og rutinerte spillere. Det er en god miks, og vi er på vei mot noe, sier Klopp.

- Vi kvittet oss med forventningene som hang igjen fra tiden for 20 år siden, og skapte i stedet våre egne forventninger. Folk forventer mye av oss på grunn av det vi gjorde forrige sesong, fortsetter Liverpool-manageren.

På tross av at klubben nærmer seg en plass i Champions League, kobles Coutinho stadig bort fra klubben. Engelske medier melder at brasilianeren har levert inn en offisiell forespørsel om å bli solgt, men klubbledelsen har likevel vært krystallklare på at han ikke får forlate klubben.

- Jeg er fornøyd med situasjonen, og jeg er positiv med tanke på Liverpool-prosjektet. Jeg kan ikke se mange grunner til at spillere skal forlate klubben for øyeblikket.

Returoppgjøret mot Hoffenheim spilles førstkommende onsdag, men før det venter Crystal Palace som motstand for Liverpool på Anfield på lørdag.