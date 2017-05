Klopp føler seg ikke sikker på mesterligaspill

ANNONSE

At Chelsea og Tottenham spiller mesterliga neste sesong ser sikkert ut, men hvem som får de to gjenværende billettene er fortsatt vidåpent.

Liverpool og Manchester City innehar for øyeblikket den viktige tredje- og fjerdeplassen, men Manchester United og Arsenal følger hakk i hæl. United har ett poeng mindre enn de to over, mens Arsenal har seks poeng mindre og én kamp til gode.

Liverpool kan imidlertid rykke fra med seier i mandagens kamp mot Watford ettersom de tre mesterligakonkurrentene ikke klarte å ta tre poeng i helgen.

– Er det en ting jeg har lært er det at det kun gir mening å tenke på den neste kampen, sa Klopp til Liverpools hjemmeside før mandagens bortekamp.

– Hvis vi ikke vinner noen av de fire kampene vi har igjen, vil det bli vanskelig å spille mesterliga. Vinner vi én er det fortsatt usannsynlig, det samme gjelder om vi vinner to. Klarer vi å vinne tre kan det gå. Hvis vi vinner fire vil jeg si at det er mer sannsynlig at det går, så sånn er det. Vi vet alle dette, men den eneste måten vi kan gjøre det på er å vinne neste kamp. Det er det vi skal prøve på, forklarte manageren.

Tyskeren håper å ha Adam Lallana og Daniel Sturridge å velge mellom til mandagens kamp, etter at begge har returnert til treningsfeltet etter henholdsvis en lår- og en hofteskade.

Jordan Henderson, Danny Ings og Sadio Mané er alle uaktuelle.

(©NTB)