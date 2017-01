Klopp krever bedring mot Southampton

ANNONSE

Onsdag gjester Merseyside-laget Southampton. Den første av to semifinaler i ligacupen står på menyen for Klopps mannskap. Liverpool klarte bare 0-0 hjemme mot Plymouth i FA-cupen søndag, men vil gjøre bot mot "The Saints" på bortegress.

- Jeg har høye forventninger til spillerne før kampen mot Southampton, sier tyskeren.

- Kunne vi ha presterte bedre mot Plymouth? Selvfølgelig. Jeg har absolutt ingen problem med kritikken som har kommet, men det (resultat) kom ikke som et resultat av undervurdering, fortsetter Klopp.

Coutinho tilbake

Klopp kan glede seg over at midtbanestjernen Philippe Coutinho er aktuell for spill igjen. Brasilianeren pådro seg en skade før jul, men er klar til å bidra i jakten på trofeer i 2017. Klopp tørster også etter suksess. Han jakter sin første tittel siden han ankom Liverpool i oktober 2015.

- "Dette er ikke den siste finalen dere er involvert i", sa jeg til spillerne mine forrige sesong. Dette er vår første sjanse til å bevise det, sier Klopp, og viser til tapet i europaligafinalen mot Sevilla.

Ingen Fonte

Southampton-stopper José Fonte blir ikke å se i onsdagens oppgjør. Portugiseren har gjort det klart at han ønsker å bli solgt i januarvinduet.

- José kommer ikke til å spille. Vi får se neste kamp. Det er viktig med stabilitet, sier Southampton-trener Claude Puel.

- Vi kjenner ikke framtiden hans, det er en vanskelig situasjon, legger franskmannen til.

Returoppgjøret spilles på Anfield 25. januar.

