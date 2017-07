Klopp om Salah: - Vi tenkte «hva faen». Det var utrolig

Jürgen Klopp føler seg sikker på at Mohamed Salah ikke vil slite i Liverpool på samme måte som han slet i Chelsea.

Kjøpet av Mohamed Salah fra Serie A-klubben Roma har vist seg å være Liverpools virkelig store stjernekjøp så langt denne sesongen.

Den egyptiske stjernespilleren kostet Liverpool omtrent 400 millioner kroner, og det er dermed stilt store forventninger til Salah den kommende sesongen.

Salah har tidligere prøvd seg i Premier League, uten at det ble noen suksess. Oppholdet i Chelsea endte med utlån til Fiorentina og Roma, før sistnevnte kjøpte vingen for 15 millioner euro.

I Serie A lykkes Salah godt, og fant tilbake til formen han hadde vist i Basel før han ble hentet til Chelsea og Premier League.

I et intervju med engelske Telegraph forteller Liverpool-manager Jürgen Klopp at han ikke frykter at Salah skal slite i Liverpool på samme måte som han slet i Chelsea.

- Mange spillere har vist at det er ganske enkelt å slite i Chelsea. Kevin De Bruyne er én, sier Klopp og sikter til den belgiske superstjernen som nå er blant Manchester Citys viktigste spillere, sier Klopp til Telegraph.

Klopp minnes første gang han ledet et lag som møtte Salah. På den tiden spilte Salah for sveitsiske Basel, mens Klopp var manager for tyske Borussia Dortmund.

- Den ene tingen vi virkelig ignorerte, var det han gjorde i Chelsea. Vi (Borussia Dortmund, Klopps tidligere lag, red. anm.) spilte mot Basel da han var der, og vi kjente ikke til han. Vi tenkte «hva faen». Det var utrolig. I det øyeblikket jeg sa at vi skulle prøve å signere han, hadde allerede Chelsea sikret seg Salah, sier Klopp til Telegraph.

Salahs storspill for Basel sørget for at han ble hentet til Chelsea og Premier League. Det ble ingen umiddelbar suksess.

- Han slet hos Chelsea fordi det var for tidlig for han. Så dro han videre til Fiorentina og Roma. Spørsmålet er «hva er det du ikke ser i han?», fordi han er en komplett spiller. Han er rask, har spilt mange kamper, og skaper mål og sjanser, og scorer mål på egenhånd, fortsetter Klopp i beskrivelsen av sin ferskeste stjernespiller.

Salah har allerede rukket å score sitt første mål i Liverpool-drakta. Det kom i en treningskamp mot Wigan, der Salah ble servert en lekker pasning fra lagkamerat Roberto Firmino.