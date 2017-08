Klopp reagerer på holdningen til enkelte spillere: «Hva f***, det er jobben din»

Liverpool-manager Jürgen Klopp tror det nå blir lettere for klubben å hente forsterkninger etter at de kvalifiserte seg for Champions League.

De rødkledde fra Merseyside er klare for gruppespillet i mesterligaen etter at de onsdag kveld slo tyske Hoffenheim 4-2 hjemme på Anfield.

Skal vi tro manager Klopp, er sjansen nå større for at Liverpool stiller med et enda sterkere lag når turneringen for alvor settes i gang i midten av september.

- Dette har stor innvirkning på overgangsmarkedet, spesielt hvis man klarer å kvalifisere seg ofte, sier Klopp ifølge Daily Mail.

Liverpool-manageren avslører at de har fått klare tilbakemeldinger fra spillere de har vært i kontakt med.

- De sier at «hvis dere spiller i Champions League, vil vi være veldig interessert fordi det er en god klubb, og manageren er heller ikke dårlig», forteller Klopp.

- Liverpool-spillere påvirkes



Det som tilsynelatende provoserer Klopp, er at Champions League-deltakelsen også påvirker enkelte av spillerne han allerede har i stallen.

Det har han merket seg i forbindelse forhandlinger om nye kontrakter.

- Da tenker jeg alltid «hva faen, det er jo jobben din å gjøre det», forklarer tyskeren.

- Det er opp til deg å få oss dit (Champions League). Ikke forvent at vi skal få oss dit, og så kan du bare bli med oss senere. Det er meningen at vi skal gjøre dette sammen, og det gjorde vi nå, forteller Klopp etter seieren mot Hoffenheim.

Coutinho kobles til Barcelona

Philippe Coutinho er spilleren som stadig kobles bort fra Liverpool i sommer etter at den spanske storklubben Barcelona skal ha vist stor interesse for den lille brasilianeren.

Tirsdag meldte en rekke engelske medier at Barca planla å legge inn et fjerde bud på hele 138 millioner pund for Coutinho, men Liverpool har hele tiden vært tydelige på at de ikke kommer til å selge spilleren.

Overgangsvinduet er åpent ut august, og nå gjenstår det å se hvem som eventuelt måtte forlate Anfield og ikke minst se hvem Liverpool klarer å lokke til klubben.

Liverpool møter for øvrig Arsenal i neste kamp førstkommende søndag.