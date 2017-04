Koeman ber Barkley lære etter pubtrøbbel

ANNONSE

Barkley endte opp med en solid blåveis etter at han ifølge hans egne advokater ble offer for et uprovosert angrep på en nattklubb i Liverpool. Der feiret 23-åringen Evertons seier over Leicester søndag.

Overvåkingsvideoer som har sirkulert i sosiale medier viser at Barkley har en tilsynelatende vennskapelig samtale med en uidentifisert mann, som plutselig slår Barkley to ganger i ansiktet.

ANGREPET: Ross Barkley ble offer for det som tilsynelatende var et uprovosert angrep under en bytur i Liverpool.

Everton-manager Ronald Koeman insisterte torsdag på at det ikke var Barkleys feil, men har advart sin spiller om at det vil være klokt å holde seg unna nattklubber i byen.

– Det er ikke hva du liker å lese i pressen om dine spillere, sa Koeman og la til.

– Jeg tror det kunne skjedd hvem som helst i byen og kanskje innser man nå at det kanskje ikke er det beste stedet å være. Det var feil tid til feil sted.

Koeman sa imidlertid at han ikke har noen problemer med oppførselen til Barkley og at midtbanespilleren ikke konsumerte alkohol under byturen.

– Det er ikke noe problem for meg hvis oppførselen er god. Han drakk ikke, han kjørte bil, men hvis du møter slike typer så kan noe skje. Kanskje det er grunnen til at jeg bor utenfor byen.

