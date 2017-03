ANNONSE

Ronald Koeman nevnes som en mulig erstatter for Danny Blind som nederlandsk landslagssjef i fotball. Problemet er bare at Koeman er under kontrakt med Everton.

– På listen med kandidater finnes dem som kan ta nederlandsk fotball framover. Ronald Koeman er definitivt en av disse, selv om vi vet at han er under kontrakt, sier Jean Paul Decossaux, teknisk direktør i det nederlandske fotballforbundet.

Koeman er for tiden manager i Premier League-klubben Everton. Han kan bli en dyr mann å kjøpe ut av kontrakten.

Decossaux utelukker ikke at det eventuelt kan bli ansatt en trener som ikke er fra Nederland. Det vil i så fall være første gang på 39 år. Østerrikeren Ernst Happel var forrige utlending i rollen. Han ledet Nederland i VM i 1978.

– En utenlandsk trener er en mulighet, bekrefter Decossaux.

Nederland har bare tatt sju poeng etter fem runder i VM-kvalifiseringens gruppe A. Det holder kun til fjerdeplass så langt. Dermed spøker det for deltakelsen i neste års fotball-VM, noe som var årsaken til at Blind fikk sparken søndag. Lørdag tapte nederlenderne 0-2 for Bulgaria.

