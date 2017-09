Koeman om Rooney: - Veldig skuffende

Ronald Koeman gir Wayne Rooney en ny sjanse, men sier han er veldig skuffet.

Ronald Koeman sier på torsdagens pressekonferanse i forkant av helgens møte med Tottenham at han er veldig skuffet over Wayne Rooney.

I landslagspausen benyttet den tidligere Manchester United-spilleren anledningen til å ta seg en real fest og ble i tillegg tatt i promillekontroll.

Plassen på laget står imidlertid ikke på spill av den grunn, skal man tro Koeman.

- Veldig skuffet

Forrige fredag meldte flere britiske medier at Rooney hadde blitt tatt i promillekjøring. Enkelte britiske tabloider har også slått opp utroskapsbeskyldninger.

- Selvfølgelig er jeg veldig skuffet over situasjonen rundt Wayne Rooney. Vi snakket sist tirsdag, og styreformann Bill Kenwright snakket også med Wayne om situasjonen, sier Koeman.

Evertons nederlandske manager vil imidlertid ikke gå ut med hvilken straff Rooney kan vente seg internt i klubben.

- På lik linje med alle disiplinærsaker, vil dette bli håndtert internt av klubben på et passende tidspunkt.

På spørsmål om Rooney kommer til å spille mot Tottenham, var han imidlertid klar og tydelig.

- Ja, han kommer til å spille på lørdag.

Klare regler

Den nederlandske manageren skal ha satt ned en rekke regler, før han gikk med på å hente inn Rooney fra Manchester United i sommer.

Koeman skal, ifølge The Mirror, ha vært bekymret for Rooneys drikkevaner og skal ha hatt en prat med stjernen om nettopp dette, før kontrakten med Premier League-klubben ble underskrevet.

Manageren skal ha satt ned en nulltoleranse for slik oppførsel, og han skal ha bedt Rooney om å opptre som et forbilde for de andre i klubben.

Den planen gikk imidlertid raskt opp i røyk og nå skal veteranen ha fått streng beskjed om å holde seg på matta i tiden framover.

Grunnen til at Koeman skal ha gitt Rooney en ny sjanse, skal være at Everton per nå er tynt bekledt i angrepet og at det hele skjedde under landslagspausen, da klubbene ikke spille kamper i Premier League.